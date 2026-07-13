波克朗加莱塔：平顺省占族文化瑰宝与国家级特别遗迹

坐落在平顺省都荣坊的波克朗加莱塔国家级特别遗迹区，是蕴含占族文化和历史价值的独特建筑遗产之一。目前，波克朗加莱塔已成为平顺省极具吸引力的旅游目的地。

坐落在平顺省都荣坊的波克朗加莱塔国家级特别遗迹区，是蕴含占族文化和历史价值的独特建筑遗产之一。目前，波克朗加莱塔已成为平顺省极具吸引力的旅游目的地。



波克朗加莱（Po Klong Garai）塔坐落在平顺省都荣坊的Trầu山丘上。2016年，波克朗加莱塔建筑艺术遗迹区被越南政府总理批准列入国家级特别遗迹名录。



波克朗加莱塔群是越南现存保存最完整、建筑和雕刻艺术最具特色的占婆塔群之一。该塔始建于13世纪末至14世纪初，用于祭祀波克朗加莱国王。占族人民世代铭记他在兴修水利工程方面作出的卓越贡献。



波克朗加莱塔遗迹区管理委员会讲解员徐氏秋爽介绍，波克朗加莱塔建筑群由主塔（KaLan）、塔门（Gopura）和火塔组成。目前，遗址内仍保存着一尊王后库特（Kut）雕像，遗址群南侧城墙外保存有一根林伽石柱；塔门内现存两块碑刻，其中一块为三面刻字碑，另一块已无文字；此外还有一尊南迪（Nandin）神牛雕像和一尊林伽—瑜尼（Lingam–Yoni）雕像。在占族传统信仰中，林伽和瑜尼分别象征男性与女性，寓意生命与繁衍。



波克朗加莱塔。图自越通社