法国报刊称赞越南为东南亚"明珠"

《北方之声报》谈及下龙湾时称赞，雄伟的石灰岩山脉耸立在碧绿的水面上，构成了世界最著名的景观之一。



《北方之声报》还介绍了宁平省的三谷-碧洞地区，在这里游客可以乘坐小船沿着吴同江顺流而下，穿行于稻田和典型的石灰岩山脉之间。据文章作者评价，这是帮助游客充分感受越南北部平原美景的典型体验之一。



来到中部，《北方之声报》评价，顺化古都是越南不可错过的驻足点。该报高度评价曾是阮朝一个多世纪的权力中心——顺化古都遗迹群的历史和文化价值。该报将香江美景和顺化宁静的生活节奏描述为与繁华喧嚣的河内形成鲜明对比。



与此同时，广南省的会安古镇被介绍为东南亚最具魅力的古老城市之一。法国报纸对会安古镇的步行街、色彩斑斓的灯笼街区以及历经数百年仍保存相当完好的文化空间尤为印象深刻。

越南不仅以景观和遗产吸引游客，还以丰富的美食征服了游客。据《北方之声报》介绍，河粉、面包和烤肉米线等著名美食是许多游客选择越南作为目的地的最重要原因之一。特别是，美国前总统巴拉克·奥巴马曾于2016年在此与著名厨师安东尼·布尔丹共进晚餐——河内香莲烤肉米线餐厅继续成为众多国际游客寻找的去处。

《北方之声报》也高度评价越南人的友善、好客和耐心。该报认为，这是国际游客在探索这个S字形国家的过程中留下了深刻印象的因素之一。

除了赞美之词，文章也提到了一些挑战，如大城市空气污染状况或旅游业发展对部分沿海地区带来的压力。然而，据该报总体评价，这些因素并未削弱越南的吸引力。

据《北方之声报》报道，凭借景观的多样性、文化深度和充满活力的经济，越南正日益吸引欧洲游客乃至法国游客的关注。无论旅程有多长，越南这一S 字形国家总是让人感觉还有许多尚未探索完的事物，促使游客再次返回继续体验。（完）