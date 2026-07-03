法国媒体称岘港为“越南的迈阿密”

发表于法国电子杂志《海外法国人》（*Journal des Français à l'étranger*）的相关文章。图自越通社

据越通社驻巴黎记者报道，法国网络媒体《海外法国人杂志》近日刊文称，凭借合理的生活成本、日益完善的基础设施和宜居环境，越南中部沿海城市岘港正迅速成为国际数字游民青睐的新兴目的地，并将岘港誉为“越南的迈阿密”，认为其正逐渐成为巴厘岛和泰国等传统热门目的地的有力替代选择。



文章指出，岘港距河内和胡志明市均约一小时航程，拥有长达32公里的海岸线，地理位置优越，可便捷连接亚洲多个主要城市。国际机场靠近市中心，区域出行高效便捷。同时，岘港生活节奏舒缓，生活成本明显低于亚洲其他知名旅游目的地。

文章援引两年前在岘港共享办公空间创始人Hana Nguyen的话表示，便捷的交通网络是岘港最大优势之一，较低的生活成本和舒适的生活环境正吸引越来越多国际远程办公人士前来工作和生活。



岘港并非国际旅游版图上的“新面孔”。该市曾入选《纽约时报》2019年“全球52个最值得前往旅游目的地”榜单，今年再次上榜。





随着外国居民和数字游民数量持续增长，过去两年岘港房地产价格和房屋租金明显上涨，但当地食品价格仍保持相对稳定，对高收入远程办公人士依然具有较强吸引力。为满足不断增长的需求，岘港正推进多个房地产开发项目。



文章还采访了来自德国的人工智能工程师卢卡。他表示，岘港比巴厘岛更加安静、生活成本更低，又拥有活跃的国际社群，令其决定迁居于此。他指出，岘港高速稳定的互联网基础设施甚至超过其在德国的使用体验，完全能够满足人工智能应用开发及面向国际客户制作图片和视频等工作需求。



目前，卢卡居住在一个越南人与外国人共同生活的社区。他认为，完善的远程办公基础设施、较低的生活成本、多元化的生活服务、宜人的气候、优美的海滩以及相对适中的游客数量，使岘港成为适宜长期生活和工作的理想城市。

看到数字游民经济的发展潜力，岘港市政府于今年3月首次举办为期10天的“岘港数字游民节”，通过系列交流活动和专题研讨会，吸引更多国际专家、自由职业者和远程办公创业者前来发展。



文章指出，越南尚未设立专门面向数字游民的签证类别，大多数外国远程办公人士持最长三个月的旅游签证入境，并定期前往老挝等邻国办理续签后再次返回越南。此外，针对这一群体的税务管理制度仍有待完善。