河内青年在世界杯期间传播文明观赛文化

2026美加墨世界杯这一全球最大足球盛事的热情已强劲蔓延至河内。图自越通社



河内国家大学人文与社会科学大学学生范裴家宝表示，他主要通过官方渠道获取信息，在个人主页上分享关于喜爱球队的帖子，并限制参与社交媒体上的争论。



杜黄海灯目前从事足球相关内容创作工作，他表示自己通常通过电视和拥有版权的转播平台观看比赛。



许多年轻人选择不在人多的论坛公开表达观点，而是在私人聊天群组中与朋友分享情绪。



河内市古芮坊的黄玉映表示，今年她打算多花时间与家人和朋友一起观看世界杯。



将遵纪守法放在首位



足球总能带来强烈的情感，有时也会伴随部分球迷的过激行为。然而，对许多年轻人而言，在融入足球盛事时，遵守法律和文明行为是不可或缺的原则。

杜黄海灯认为，年轻人需要清醒认识到违法行为，尤其是赌球所带来的危害。

持相同观点的范裴家宝表示，他在数字平台上面对各种诱惑时始终保持清醒。

除了远离违法行为，许多年轻人也注重在社交媒体上构建积极的言行文化。

黄玉映说，“如果结果不如预期，我们仍应以文明的态度进行讨论，避免攻击或使用不尊重的言辞。足球总有输赢，重要的是懂得尊重差异”。

年轻人在接触和欣赏足球方式上的成熟表明，世界杯不仅是一场体育盛会，也是传播文明行为文化、公民责任意识和遵纪守法精神的契机。（完）