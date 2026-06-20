体育
河内青年在世界杯期间传播文明观赛文化
在这股热烈的浪潮中，许多年轻人选择以文明、理性和负责任的方式表达对足球的热爱，尤其是在数字平台日益发展的背景下。
在网络上谨慎表达情绪
在脸书上搜索“关注2026世界杯”关键词，结果会出现超过50个同主题的群组，其中不少群组有数万名成员参与讨论。然而，在线上论坛热闹的同时，也存在伪装成讨论群的赌博群组、不明链接或诱导参与投注的风险。
河内国家大学人文与社会科学大学学生范裴家宝表示，他主要通过官方渠道获取信息，在个人主页上分享关于喜爱球队的帖子，并限制参与社交媒体上的争论。
杜黄海灯目前从事足球相关内容创作工作，他表示自己通常通过电视和拥有版权的转播平台观看比赛。
许多年轻人选择不在人多的论坛公开表达观点，而是在私人聊天群组中与朋友分享情绪。
河内市古芮坊的黄玉映表示，今年她打算多花时间与家人和朋友一起观看世界杯。
将遵纪守法放在首位
足球总能带来强烈的情感，有时也会伴随部分球迷的过激行为。然而，对许多年轻人而言，在融入足球盛事时，遵守法律和文明行为是不可或缺的原则。
杜黄海灯认为，年轻人需要清醒认识到违法行为，尤其是赌球所带来的危害。
持相同观点的范裴家宝表示，他在数字平台上面对各种诱惑时始终保持清醒。
除了远离违法行为，许多年轻人也注重在社交媒体上构建积极的言行文化。
黄玉映说，“如果结果不如预期，我们仍应以文明的态度进行讨论，避免攻击或使用不尊重的言辞。足球总有输赢，重要的是懂得尊重差异”。
年轻人在接触和欣赏足球方式上的成熟表明，世界杯不仅是一场体育盛会，也是传播文明行为文化、公民责任意识和遵纪守法精神的契机。（完）