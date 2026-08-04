河内构建百年愿景的文化空间

如果说此前规划主要讲文化置于遗产保护、城市特色维护以及旅游发展的框架之中，那么在《越南首都河内百年愿景总体规划》则把文化确立为贯穿始终的核心价值，是河内可持续发展战略的内生资源、软实力以及重要动力。

《越南首都河内百年愿景总体规划》把文化确立为贯穿始终的核心价值，是河内可持续发展战略的内生资源、软实力及重要动力。图自越通社

该规划的创新不在于新建更多文化工程或扩大遗产名录，而在于改变发展思路，将文化从“需要保护的领域”转变为“发展动力”，并朝着与城市空间、景观及当代生活相联动的方向，对整体文化空间进行重构。

目前，河内市遗迹数量位居全国首位，共近6000处历史文化遗迹和数千项非物质文化遗产以及列入联合国教科文组织名录的遗产。河内市文化与体育局局长范俊龙表示，这些不仅是统计数字，更是升龙、东都及河内历经多个世纪形成与发展的生动印记。

文庙-国子监是国家级特殊历史遗迹。图自越通社 “ 近6000处历史文化遗迹和数千项非物质文化遗产以及列入联合国教科文组织名录的遗产不仅是统计数字，更是升龙、东都及河内历经多个世纪形成与发展的生动印记。 河内市文化与体育局局长范俊龙

范俊龙认为，《河内百年愿景总体规划》将遗产视为发展的资源，而非需要将遗产视为需要“冻结”保护的实体。在九大增长极发展结构中，河内市丰富的遗产资源将成为历史、文化和文献的基础，助力塑造每个城市空间的特色。

在九大增长极发展结构中，河内市丰富的遗产资源将成为历史、文化和文献的基础，助力塑造每个城市空间的特色。 图自越通社

他指出，遗产并非现代生活的障碍，而是使城市保持其自身特色的重要因素。这一理念在《河内百年愿景总体规划》的空间组织中得到清晰体现。不再对单一遗迹进行保护，而是该规划构建大规模的文化走廊和遗产空间网络。

最为突出的是沿沱江、红河和墩河打造的四条重点遗产—文化—景观走廊，总长度约150公里。其中，红河两岸空间被打造为首都景观、文化、历史和环境的核心轴线，主要功能包括公共设施、绿树公园、文化、旅游服务以及服务于节庆和旅游活动的标志性工程；同时连接两岸空间与红河北岸和南岸中心城区，形成统一完整的城市结构。

这一空间亦象征着“文献—特色—创新”的河内形象，目标成为首都新的标志性区域，与红河平原各省及红河流域其他区域相连接，形成北部地区具有特色的经济—生态景观带。

范俊龙指出，红河被视为“母亲河”，是首都的主要景观轴和文化轴。升龙—河内的发展历史与沿河两岸的古村、传统手工艺村及遗迹密切相关。因此，未来详细规划将继续研究扩大古村、手工艺村及沿河遗迹的保护空间，在城市发展过程中保留连接过去与未来的“遗产轴”。

升龙—河内的发展历史与沿河两岸的古村、传统手工艺村及遗迹密切相关。图自越通社

在红河走廊之外，该规划还在首都西部和南部构建“绿色—信仰弧带”，沿北南轴线串联重要自然景观与历史文化和宗教遗迹，从朔山（圣庙）—巴维（伞圆山、国家公园）—圆南（生态缓冲区）—良山（芒族文化过渡区）—关山（红山）—香迹（香寺），并延伸连接至宁平省的三祝和长安—沛顶。这一空间既是环境保护绿带，也形成跨区域的“遗产与信仰之路”的体验旅游线路。

三祝和长安—沛顶（宁平省）既是环境保护绿带，也形成跨区域的“遗产与信仰之路”的体验旅游线路。 图自越通社

此外，多类特色文化空间也按照联动方式进行组织，各类遗产不再孤立管理，而是形成连续的空间体系。该网络连接升龙皇城遗产、古螺城遗址、河内老城区与旧街区、还剑湖及周边区域、红河轴线、传统手工艺村、祠堂寺庙体系、古村落以及沿河文化空间与传统农业区域，目标是形成文化—景观—旅游走廊，使居民和游客能够体验连贯的遗产空间。

值得注意的是，该规划不仅注重历史城区，还发挥外围遗产“节点”的作用。范俊龙表示，山西古城、唐林古村、香山群体、古螺城和西方寺、百间寺、沉寺等，将成为推动卫星区域可持续发展的文化中心。与之相伴的古村和手工艺村系统将实现现代生活空间与传统价值的和谐融合。

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西方寺、百间寺、沉寺等，将成为推动河内卫星区域可持续发展的文化中心。图自越通社

在重构遗产空间的同时，该规划还致力于建设富有特色与现代气息的文化创意生态系统，使文化产业成为首都的支柱产业。

《越南首都河内百年愿景总体规划》使文化成为首都的支柱产业。 图自越通社

根据规划，河内将同步对河内市文化艺术中心、结合商业服务的文化产业园区等现代文化设施体系进行投资；新建专业表演艺术中心；发展公共图书馆网络；在红河两岸打造文化艺术展览空间；将墩河沿岸发展为生态旅游服务综合体、主题公园及体育与社区活动空间；同时通过开发文化空间、文化历史遗迹及景观的资源推动经济和旅游发展。

其中一大亮点是按“活态保护”模式在黎圣宗街19号建设国家级遗产—学术—学术外交空间，将历史价值保护与学术研究、交流及文化知识产品开发相结合。

该规划确定构建文化产业与创新创业生态系统，发展达到国际标准的创意产业集群和工业区及创意综合体，并定期主办国际艺术节和文化活动，推动河内发展成为区域创新中心。

河内市将对已列入保护名录的遗迹、国家宝物及文献遗产进行数字化和数字地图编制，建立统一的文化数据库，并在遗产价值管理、保护与弘扬中应用地理信息系统（GIS）。同时研究遴选若干文化和遗产空间，提交联合国教科文组织认定为世界遗产，如钵场陶艺村、古螺城遗址群、香山名胜群、胡志明主席陵遗迹、K9遗迹以及龙边桥等，以保护、开发与弘扬遗产价值，塑造全球城市形象。

专家认为，将文化置于发展战略中心不仅体现了《首都河内百年愿景总体规划》的长远视野，而且为城市发展提供了新的路径。当遗产走廊逐步形成、文化空间实现联通、创意生态系统逐步完善之时，文化将成为塑造首都特色、提升竞争力和未来百年发展的核心基础。（完）