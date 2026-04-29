河内旅游强劲增长 向1200万国际游客目标全速迈进

据河内市旅游局统计数据显示，2026年4月，赴首都河内的游客约达309万人次，同比增长13.3%。其中，国际游客约78万人次，增长6.9%。旅游收入预计达12.65万亿越盾（折合人民币33.3亿元），增长11.2%。

据河内市旅游局统计数据显示，2026年4月，赴首都河内的游客约达309万人次，同比增长13.3%。其中，国际游客约78万人次，增长6.9%。旅游收入预计达12.65万亿越盾（折合人民币33.3亿元），增长11.2%。



累计2026年前4个月，河内接待国内外游客约1214万人次，同比增长20.9%，旅游收入超过50.8万亿越盾，较2025年同期增长22.8%。



这被认为是首都旅游业复苏和显著增长的积极信号，特别是在河内正在制定突破性解决方案，力争到2030年吸引超过1200万国际游客的背景下。

河内还剑湖栖旭桥。图自越通社

在游客量增长的同时，旅游住宿和服务体系持续扩大，质量不断改善。目前，全市共有3761家住宿设施，超过7.1万间客房，其中达到1至5星级标准的酒店、宾馆有66家。4月份平均客房入住率接近70%，较去年同期提高3%。此外，61家餐饮、购物、娱乐服务场所达到服务标准，正在有效运营，有助于提升游客体验。



旅行社活动保持较大规模，河内市国际旅行社有近2000家、国内旅行社500多家以及近万名导游。这表明河内的旅游服务能力日益巩固，能够满足市场的多样化需求。



2026年4月，旅游业的国家管理工作继续得到加强，多项重要计划和项目正在实施。旅游宣传推广促进活动和人力资源培训、行业数字化转型工作持续推进。

2026年5月，首都旅游业确定了多项重点任务，如完善旅游发展项目，制定2027-2030年旅游促进计划，发展乡村旅游与新农村建设相结合，同时开展考察以建议将巴维、香山、还剑湖及其周边区域和河内古街等区域认定为国家级旅游区。（完）