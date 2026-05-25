河内手工艺村发展规划：打造宜居绿色空间

面向为了实现将传统生产区域转变为绿色生态系统的目标，河内正在大力部署重新规划手工艺村空间的多项举措。此举旨在让手工艺村“蜕变”成为“村中城”，直接为首都实现两位数经济增长目标做出贡献。

钵场陶瓷正式加入全球创意手工艺城市网络。图自越通社

面向为了实现将传统生产区域转变为绿色生态系统的目标，河内正在大力部署重新规划手工艺村空间的多项举措。此举旨在让手工艺村“蜕变”成为“村中城”，直接为首都实现两位数经济增长目标做出贡献。

把手工艺村规划与绿色城市、绿色经济相结合

河内目前是全国手工艺村数量最多的地方，拥有1350个有手工艺的村庄和传统手工艺村。其中，337个手工艺村已获得河内市人民委员会的认可，每年为农村经济发展做出重要贡献，收入约达25万亿越盾，为约80万劳动者创造就业。

在《河内首都城市总体规划（百年愿景）》中，对于农村地区，该市要求规划转变思维，从传统农业生产转向生态农业经济、应用高科技并增加附加值，同时，注重保护传统手工艺村空间。在这一转型过程中，该市确定形成绿色空间是关键因素。

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河内农业与环境局副局长阮孟方表示，为了发挥手工艺村的优势，同时将手工艺村的生存与首都发展规划相结合，该局正集中落实《2025-2030年阶段，至2050年愿景手工艺村发展总体方案》。该方案的核心是按照“村在城中,城在村间”模式保护传统村落结构。这不仅是建筑面貌的改变，更是经济本质的改变，将手工艺村转变为清洁的生产生态系统，与旅游和文化的发张紧密相连。

据统计，该市已承认55个旅游景点和旅游区，其中与农业、农村、手工艺村和生态旅游相关的景点27个。绿色空间的整合不仅停留在景观层面，还深入到技术基础设施以及采用集中式、多功能的废物处理站模式。该市正在审查《百年愿景固体废物管理总体规划》的总体方向，确保将运输半径缩短至50公里以下，并彻底处理手工艺村集群的污染问题。

人们参观2025年河内国际传统工艺村节。图自越通社



这些地区的农业生产也朝着有机、生态，应用良好农业规范标准以提高产品价值的方向发展。与手工艺村相关的“一乡一品”计划产品开发工作取得了积极成果，有929种手工艺村产品被评为三星级以上。特别是，4个典型手工艺村（钵场陶瓷、万福丝绸、山同美术雕塑、专美螺钿漆器）正式加入全球创意手工艺城市网络，证明了从“粗放生产”向与国际品牌相关的创意经济转型。

疏通“瓶颈”，实现可持续发展

为了手工艺村的可持续发展，在2026年第一季度的重点会议上，河内市领导均强调要疏解手工艺村面临的“瓶颈”，将其视为贯穿性的任务。《首都法（修正案）》实施后，该市正在制定比中央规定更严格的环境保护措施，并在首都都市圈统一适用。

为了增强地方的主动性，该市大力推进分级分权，授权乡级在农业和环境领域执行54项任务。

除了分级分权措施外，该市还积极应用人工智能于环境分析、预警及应对气候变化。

河内农业与环境局称，2025-2030年阶段的目标是首都手工艺村的生产价值年均增长约10%。为了实现这一数字，手工艺村空间必须成为真正的宜居“绿色空间”，其中文化遗产不被混凝土所掩盖，而是被生态所环绕。凭借该市正在大力实施的多项举措，相信河内的手工艺村将蜕变为“村中城”，日益可持续发展，直接为首都实现两位数经济增长目标做出贡献。（完）