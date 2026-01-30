河内完善旅游产品 迎接春节期间客流高峰

作为全国旅游中心的河内正同步推进旅游产品、服务以及特色文化旅游活动的筹备工作，迎接2026年丙午年春节期间的客流高峰。



河内市旅游局已下发文件，要求各地方、单位、企业、组织和个人提高旅游产品的质量，打造符合游客需求和消费趋势的新产品，同时在春节期间加强安全与秩序保障。



春节期间，河内将在除夕夜于31个地点燃放烟花，共32个阵地，并举行丰富多彩的文化娱乐活动，为市民和游客提供服务。还剑湖及河内古街以传统春节体验空间、手工艺品和手工艺村展会以及题为 “丙午之春”的艺术展览成为亮点。

文庙—国子监、升龙皇城、火炉监狱等多处历史文化遗迹在春节期间正常开门迎客，并推出特色体验活动。“河内-触摸记忆之地”、“旗台记忆”等市内旅游线路在新年初期持续运营。



与此同时，河内各地也主动推出新旅游产品，如香迹寺和 “南升龙—河内遗产之路”体验式旅游线路等。