越南风情
河内完善旅游产品 迎接春节期间客流高峰
作为全国旅游中心的河内正同步推进旅游产品、服务以及特色文化旅游活动的筹备工作，迎接2026年丙午年春节期间的客流高峰。
河内市旅游局已下发文件，要求各地方、单位、企业、组织和个人提高旅游产品的质量，打造符合游客需求和消费趋势的新产品，同时在春节期间加强安全与秩序保障。
春节期间，河内将在除夕夜于31个地点燃放烟花，共32个阵地，并举行丰富多彩的文化娱乐活动，为市民和游客提供服务。还剑湖及河内古街以传统春节体验空间、手工艺品和手工艺村展会以及题为 “丙午之春”的艺术展览成为亮点。
文庙—国子监、升龙皇城、火炉监狱等多处历史文化遗迹在春节期间正常开门迎客，并推出特色体验活动。“河内-触摸记忆之地”、“旗台记忆”等市内旅游线路在新年初期持续运营。
与此同时，河内各地也主动推出新旅游产品，如香迹寺和 “南升龙—河内遗产之路”体验式旅游线路等。
河内市多家酒店及住宿场所纷纷推出春节主题产品，涵盖度假套餐、特色餐饮与节庆装饰等多样化服务。例如，A25酒店面向国内外游客开展春节旅游促销活动，推出房价七折优惠，并承诺节假日期间不额外加价。此外，该酒店还积极引导游客参与新春祈福活动，推出以“祈平安、纳福运”为主题的特色旅游线路。与此同时，InterContinental Hanoi Landmark72酒店亦推出丙午春节专享住宿套餐，除提供多项专属礼遇外，还开设了越南传统粽子制作体验工坊。
河内市旅游局局长邓香江表示，凭借周密细致的准备，首都旅游业以期满足市民和游客春节期间的观光与度假需求，进一步推广河内作为绿色、安全、友好、富有吸引力的旅游目的地形象，为2026年旅游业增长奠定良好基础。