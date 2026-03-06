河内入选《悦游》杂志全球50座最美城市名单

美国权威旅游杂志《悦游》（Condé Nast Traveler）近日评选出全球50座最美城市名单，其中越南首都河内赫然在列。



全球最美城市 50 强”名单不仅仅是一份为读者推出的排行榜，它更映射出每座城市所带给人的多元体验——从古色古香的街角、壮丽惊艳的自然景观，到独一无二的都市生活方式。



秋日的夕阳灿烂如金，仿佛琥珀色的蜂蜜流淌在每一条街道上。图自越通社

据《悦游》（Condé Nast Traveler）评价，河内并非那种靠摩天大楼或霓虹大道瞬间“夺人眼球”的城市，而在于那层层积淀的岁月感：是市中心那一汪静谧的碧湖，是老城区里错落有致的棕色屋瓦，是法式建筑上精致的铁艺阳台，也是秋日里苍劲的非洲楝树倒映在路面上的斑驳树影。

此外，河内之所以在国际游客心中独树一帜，在于其多元文化的交融：建筑上东西合璧，生活节奏上古今交织，而其简朴却又极具魅力的街头美食，而是成为了这座城市的标志性地标。



河内跻身《悦游》（CN Traveler）全球媒体生态系统，将为吸引高质量游客群体注入强劲动力。这不仅提升了目的地的信誉度，还有助于刺激高端服务领域的投资，并进一步提高游客的人均消费水平。

除河内处，入选《悦游》（CN Traveler）“全球50座最美城市”名单的城市还包括：阿姆斯特丹（荷兰）、巴塞罗那（西班牙）、哥本哈根（丹麦）、巴黎（法国）、纽约（美国）、开普敦（南非）、京都（日本）、琅勃拉邦（老挝）、首尔（韩国）、布宜诺斯艾利斯（阿根廷）、卡塔赫纳（哥伦比亚）、清迈（泰国）、都柏林（爱尔兰）、爱丁堡（苏格兰）、佛罗伦萨（意大利）、波尔图（葡萄牙）、布拉格（捷克）等。

此前，在猫途鹰（Tripadvisor）刚刚公布的“2026年度游客选择奖：至尊奖之最佳目的地”（Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026）中，河内旅游再次强势入围多个重要奖项类别，留下了深刻的印记。