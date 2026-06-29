河内传统武术：从升龙文化遗产到文化产业发展的重要资源

在首都河内丰富的文化遗产宝库中，传统武术是一种独具特色的文化形态，承载着建国卫国历史，展现了尚武精神、尊师重道以及历经世代传承和积淀而形成的文化价值。

在越共中央政治局第80-NQ/TW号决议中将文化明确为新时代国家发展的内生资源和重要动力的背景下，当前面临的课题不仅是保护传统武术，更在于如何将这一文化遗产价值转化为推动首都经济、旅游和各种文化产业发展的重要资源。

升龙文化长河中的武学精髓

河内传统武术的历史与越南北部平原地区——越南稻作文明发祥地的形成和发展进程紧密相连。在传统乡村社会结构中，武术在守护社区安全、训练民兵和备战方面发挥了至关重要的作用。

在先辈留下的宝贵遗产基础上，众多武术流派、门派和武馆逐渐形成，并代代相传。随着升龙成为国家都城、四方英才汇聚之地，来自各地区的名将、武术宗师和武学精英也纷纷云集于此，共同造就了一个独具特色、享誉全国的武学中心。

武术的价值不仅体现在技击技艺和强身健体功能上，更体现在历经数百年积淀而形成的深厚文化内涵之中。那是见义勇为的侠义精神，社区意识，尊师重道的师徒伦理以及越南人民迎难而上、坚韧不拔的品格。

河内文化与体育局副局长范春才在题为“河内传统武术发展历史及传统与现代武术发展资源投入解决方案”的研讨会上发表讲话。图自越通社

即使在历史上一些艰难时期，当武术一度受到限制甚至被禁止时，这些宝贵价值依然通过家庭、宗族、民间节庆活动以及武馆得以保存和传承下来。

正是这种顽强而持久的生命力，使传统武术得以薪火相传，不仅有效保护民族文化特色，也不断滋养着越南人民的爱国精神和自强不息的民族意志。

国家统一后，随着群众体育运动的蓬勃发展，河内传统武术逐步得到恢复，并迎来了快速发展时期。如今，全市共有数百个武术门派、武馆和俱乐部，长期习武者达数万人。与此同时，传统武术也频繁亮相于各类大型文化活动之中。

从文化遗产到发展资源

第80-NQ/TW号决议的核心精神在于充分发挥文化软实力，将文化价值转化为推动快速与可持续发展的重要资源。在这一思路下，传统武术不仅是需要保护与传承的文化遗产，更是一种具有创造经济价值潜力的文化资源。

河内市梅洞村摔跤节。图自越通社

专家认为，传统武术具备成为特色文化产品的全部要素：深厚历史底蕴、象征意义、良好的表演性以及对国内外公众的互动体验性和广泛吸引力。

实践表明，传统武术正逐步融入首都经济社会发展的各个领域。按照社会化模式运营的武馆体系，不仅承担武学传授职能，也为教练员、助教以及组织管理工作者创造就业机会。

各类武术比赛、武术联欢会和武术文化节正日益成为具有广泛影响力的文化体育盛事，带动了住宿、交通、餐饮、传媒以及相关商业服务等领域的需求增长。

值得关注的是，武术体验式旅游正在开辟新的发展方向。无论在还剑湖步行街、各类文化节庆活动上举办的武术表演还是在传统武馆开展的体验活动，都吸引了众多游客的关注，展现出武术与文化旅游及城市公共空间相融合的广阔潜力。

另一方面，武术在电影、表演艺术、数字传媒、电子游戏、出版、时尚以及创意内容制作等多个文化产业领域同样蕴藏着巨大的发展潜力。这些行业均被确定为河内文化产业发展战略中的新增长引擎。

第80-NQ/TW号决议中强调，要充分发挥文化价值和越南人的力量，使文化真正成为发展资源。对于河内传统武术而言，这意味着必须突破单纯保护的思维模式，实现保护与发展的有机结合。（完）