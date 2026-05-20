从决议到实践
民间文化——文化产业发展的“金矿”
文化产业的“金矿”
越南民间文艺协会主席黎鸿理教授指出，纵观历史，直到今日，民间文化始终在越南人民生活中处于基础且重要的地位。
除了遍布全国各地的8000多项文化与信仰活动、传统手工艺村以及传统美食外，越南还拥有54个民族丰富多彩的民间艺术文化遗产。各种民间游戏、艺术表演，祭祀地神、稻神、林神仪式、下田仪式等各种传统礼仪，正逐渐成为独具特色的传统文化艺术价值，并构成民族文化生活稳固的基础。
文化专家认为，越南丰富多彩的民间文化宝库本身就是一笔巨大的“资源财富”，被誉为可供开发与发展文化产业的“金矿”。
越南最大的优势在于54个兄弟民族的文化多样性。这是一座极为丰富的“活态文化资料库”，是其他许多国家所不具备的。这种多样性为音乐、电影、旅游、艺术表演、节庆活动以及当代创意产品提供了源源不断的灵感。
事实表明，如今许多成功的年轻艺术家都善于在艺术创作中挖掘民间文化元素，并取得了巨大成功。值得一提的是，艺术家和敏智（Hòa Minzy）的音乐短片《闪闪北宁》（Bắc Bling）引起了热烈反响，艺术家德福凭借融合民间音乐与说唱的作品《扶董天王》在国际音乐大赛中荣获冠军。艺术家秀彬·黄山的作品《目下无人》也备受观众欢迎。这些融入民间文化元素的艺术作品，不仅增强了创意产品的吸引力，也为当代社会中传统文化价值保护与弘扬工作作出了贡献。
近年来，年轻艺术家将民间音乐与电子音乐、说唱以及现代舞台艺术相结合所取得的成功，展现了传统文化元素在娱乐产业中的全新生命力，也体现出民间艺术在推动文化产业发展以及在当代艺术中弘扬传统文化价值方面所蕴藏的巨大潜力。
实现可持续发展的动力
许多研究者指出，越南民间文化正被视为文化产业发展的一座“巨大资源储备”。传统元素在以现代思维进行创新之后，展现出对公众，尤其是年轻群体的强大吸引力。这表明，民间文化并非“静止的遗产”，而是在得到正确投入与开发的情况下，可以转化为推动经济发展的动力。然而，如何开发这种资源，在创造经济价值的同时依然保持文化特色与精神内涵，也正是社会各界广泛关注与思考的问题。
第80-NQ/TW号决议对此作出了明确阐述，强调文化必须深度融入社会生活的各个领域，文化价值应成为国家的“软实力”。许多专家认为，这不仅是一种理论观点，更是越南在全球竞争日益激烈背景下实现发展的战略方向。因为在当今时代，各国之间的竞争不仅体现在经济或科技层面，更体现在文化吸引力的塑造能力上。哪个国家能够有效开发文化资源，哪个国家就能形成持久的发展优势。
第80-NQ/TW号决议中的一个重要内容，是要求全面认识并有效开发文化资源，以文化遗产为核心、以数字文化资源为优势，推动文化价值的保护、弘扬与可持续发展。这表明，民间文化正被视为一种真正的发展资源。如果过去人们主要从保护的角度看待文化遗产，那么如今，文化遗产还应成为创意资源和文化产业发展的重要原材料。
许多文化专家评价，第80-NQ/TW号决议犹如推动民间文化发展的一个动力源泉、一剂强心针，有助于发挥民间文化在国家文化经济发展中的作用。弘扬民间文化的意义不仅停留在“保护”层面，更在于“唤醒”传统价值，并将其融入现代生活，打造出具备强竞争力、高价值且能向世界推广越南形象的文化产品等。（完）
许多研究者指出，越南民间文化正被视为文化产业发展的一座“巨大资源储备”。传统元素在以现代思维进行创新之后，展现出对公众，尤其是年轻群体的强大吸引力。这表明，民间文化并非“静止的遗产”，而是在得到正确投入与开发的情况下，可以转化为推动经济发展的动力。然而，如何开发这种资源，在创造经济价值的同时依然保持文化特色与精神内涵，也正是社会各界广泛关注与思考的问题。
第80-NQ/TW号决议对此作出了明确阐述，强调文化必须深度融入社会生活的各个领域，文化价值应成为国家的“软实力”。许多专家认为，这不仅是一种理论观点，更是越南在全球竞争日益激烈背景下实现发展的战略方向。因为在当今时代，各国之间的竞争不仅体现在经济或科技层面，更体现在文化吸引力的塑造能力上。哪个国家能够有效开发文化资源，哪个国家就能形成持久的发展优势。
第80-NQ/TW号决议中的一个重要内容，是要求全面认识并有效开发文化资源，以文化遗产为核心、以数字文化资源为优势，推动文化价值的保护、弘扬与可持续发展。这表明，民间文化正被视为一种真正的发展资源。如果过去人们主要从保护的角度看待文化遗产，那么如今，文化遗产还应成为创意资源和文化产业发展的重要原材料。
许多文化专家评价，第80-NQ/TW号决议犹如推动民间文化发展的一个动力源泉、一剂强心针，有助于发挥民间文化在国家文化经济发展中的作用。弘扬民间文化的意义不仅停留在“保护”层面，更在于“唤醒”传统价值，并将其融入现代生活，打造出具备强竞争力、高价值且能向世界推广越南形象的文化产品等。（完）