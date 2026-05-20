民间文化——文化产业发展的“金矿”

越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议指出，文化是国家的“软实力”，也是推动经济社会发展的直接动力。特别是，决议精神提出了一种全新的思路：将包括民间文化在内的文化遗产，不仅视为需要保护和传承的历史记忆，更视为新时代发展文化产业的重要资源。

文化产业的“金矿”



越南民间文艺协会主席黎鸿理教授指出，纵观历史，直到今日，民间文化始终在越南人民生活中处于基础且重要的地位。



除了遍布全国各地的8000多项文化与信仰活动、传统手工艺村以及传统美食外，越南还拥有54个民族丰富多彩的民间艺术文化遗产。各种民间游戏、艺术表演，祭祀地神、稻神、林神仪式、下田仪式等各种传统礼仪，正逐渐成为独具特色的传统文化艺术价值，并构成民族文化生活稳固的基础。



文化专家认为，越南丰富多彩的民间文化宝库本身就是一笔巨大的“资源财富”，被誉为可供开发与发展文化产业的“金矿”。



越南最大的优势在于54个兄弟民族的文化多样性。这是一座极为丰富的“活态文化资料库”，是其他许多国家所不具备的。这种多样性为音乐、电影、旅游、艺术表演、节庆活动以及当代创意产品提供了源源不断的灵感。



事实表明，如今许多成功的年轻艺术家都善于在艺术创作中挖掘民间文化元素，并取得了巨大成功。值得一提的是，艺术家和敏智（Hòa Minzy）的音乐短片《闪闪北宁》（Bắc Bling）引起了热烈反响，艺术家德福凭借融合民间音乐与说唱的作品《扶董天王》在国际音乐大赛中荣获冠军。艺术家秀彬·黄山的作品《目下无人》也备受观众欢迎。这些融入民间文化元素的艺术作品，不仅增强了创意产品的吸引力，也为当代社会中传统文化价值保护与弘扬工作作出了贡献。



近年来，年轻艺术家将民间音乐与电子音乐、说唱以及现代舞台艺术相结合所取得的成功，展现了传统文化元素在娱乐产业中的全新生命力，也体现出民间艺术在推动文化产业发展以及在当代艺术中弘扬传统文化价值方面所蕴藏的巨大潜力。



河内市扶董乡扶董村喠圣庙会。图自越通社