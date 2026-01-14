欧洲商会：商业信心指数创七年来新高

1月13日，越南欧洲商会（EuroCham）公布2025年第四季度商业信心指数（BCI）达80点，创七年来新高。这一结果表明，尽管全球经济环境仍充满不确定性，欧洲企业对越南的商业信心正呈现出明显而可持续的复苏态势。

乐观情绪持续升温

2025年第四季度商业信心指数显示，欧洲企业在越南的乐观情绪已回到积极增长区间。具体而言，65%的受访企业认为当前经营状况良好；展望2026年第一季度，这一比例上升至69%。60%的受访企业表示经营业绩较2024年同期有所改善，82%的企业预计2026年经营成效将继续提升。

值得关注的是，欧洲企业对越南中期发展展望充满信心。超过88%的受访企业对2026~2030年阶段发展前景持乐观态度，其中31%的企业表示“非常乐观”。

此外， 87%的企业愿意向其他外资企业推荐越南作为富有吸引力的投资目的地。

越南欧洲商会主席布鲁诺·雅斯帕特（Bruno Jaspaert）表示，商业信心指数达到80点反映出企业信心建立在现实基础之上，包括生产活动保持稳定、订单逐步恢复和投资决策正在落地实施。他认为，越南正迈入一个具有结构性转型特征的发展阶段，并逐步确立其作为东盟重要增长引擎的地位。

与此同时，DXL Research and Consulting总经理泽维尔·德普伊（Xavier Depouilly）指出，尽管全球环境充满挑战，欧洲企业仍对越南市场保持强劲信心。

2026年优先战略

步入2026年，欧洲企业的优先战略日益清晰。50%的受访企业将扩大经营规模，并将实现投资多样化作为首要任务；45%的企业着力招聘与留住人才；41%的企业优先加强技术应用、自动化和人工智能，以提升生产效率和长期竞争力。



调查结果还显示，越南的增长势头、改革路线图和投资基础继续增强欧洲企业对越南投资环境的信心，并相信越南不仅在面对变化时展现出强大的韧性，而且正在成为欧洲企业长期增长战略中的核心环节。



2025年第四季度商业信心指数预测未来12至18个月内，基础设施发展和公共投资加速被普遍视为重要增长动力，特别是将惠及建筑、贸易、物流和消费等领域。



布鲁诺·雅斯帕特强调，2026年，欧洲商会将继续与越南同行，帮助欧洲企业消除障碍，促进制度和法规改革，为中小型企业以及跨国集团带来实实在在的利益。