林同美奈国家旅游区瞄准亚太一流旅游目的地

林同省人民委员会于1月15日颁布了《至2040年美奈（Mũi Né）国家旅游区建设规划实施计划及2050年愿景》，旨在将美奈发展成为亚太地区领先的旅游目的地之一。

其中，林同省要求相关单位根据两级地方政府模式及美奈国家旅游区发展方向，审查、制定和调整城乡规划，确保进度和质量，并尽量减少对在建项目的影响。



相关单位需要集中投资配套基础设施系统，以实现将美奈打造成为国内和地区领先旅游区的目标。各相关单位将配合中央机构加快重点国家项目的建设进度，如北南高速铁路、永好—藩切高速公路升级改造、藩切—保禄—嘉义高速公路建设以及藩切航空港项目。这些被视为推动经济社会发展、吸引国内外游客的重要动力。



各单位还需要大力推进以公私合作形式进行投资，以动员社会资源参与基础设施建设。在旅游区内核准立项和实施项目，必须符合总体规划，并严格遵守关于程序、手续和权限的法律规定。



与此同时，林同省还注重实施环境保护、应对气候变化计划；鼓励采用高新技术、环境友好型的项目。造成污染的工业生产单位、手工业和服务业将逐步迁出旅游区。



根据规划，美奈国家旅游区面积1.47万公顷，包括富水坊、美奈坊、和胜乡及潘里阁（Phan Rí Cửa）乡，按照"一滨海廊道—三中心—多向临海"模式发展。全长63公里的滨海廊道是整个区域的主要连接轴线。



三大旅游中心被赋予不同的功能定位：富水—美奈中心是高端服务、度假和海上运动的核心区；和胜中心依托白湖沙丘，发展休闲娱乐、体育和生态旅游；潘里阁中心则朝着滨海旅游城镇方向发展，服务长期住宿游客。



该规划的实施为投资吸引和可持续发展奠定了重要法律基础，并带来巨大机遇。预计到2030年，该地区接待游客量将达到约1400万人次，到2040年增至2500万人次。