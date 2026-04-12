林同省美奈跻身2026年全球热门旅游目的地榜单

该榜单基于搜索量、预订数据以及对多个市场数万名游客的调研。拥有独特自然风光、本土体验和探索元素的地点被优先考虑。



Booking.com 越南总监布拉瓦南·阿鲁尔乔蒂（Branavan Aruljothi）表示，美奈的入选反映了日益明显的个性化旅游需求。他认为，美奈提供了多元化的体验生态系统，允许游客根据个人偏好定制行程，符合于新的旅游趋势。



美奈不仅吸引国际游客，在国内市场上也位列越南游客搜索量最高的前十个目的地。

《国家地理》杂志曾评价，美奈已从一个渔村转型为东南亚领先的海上运动中心之一。漫长的海岸线、稳定的风力及独特的地形，使其成为风筝冲浪及水上运动爱好者的首选。



美奈自1995年全日食现象吸引数千名游客以来开始声名大噪。此后，这里沿海度假村林立，发展迅速。



目前，美奈国家旅游区拥有600多家住宿设施，近1.8万间客房。除了景观，美奈的当地文化体验也极具吸引力，如渔村、海鲜市场以及收藏有数千具鲸鱼骨骼的万水秀（Vạn Thủy Tú）遗迹。



在2026年的排行榜中，美奈与毕尔巴鄂、费城、广州等国际城市并列。这彰显了越南在全球旅游版图上日益增强的吸引力。此前，在谷歌2025 年度热搜榜中，美奈在最受欢迎目的地榜单中位列第三，仅次于大叻和安江。