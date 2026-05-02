林同省打造探险旅游与海岛旅游联动新格局

征服诺楚顶峰

林同省咸顺南乡塔库山（Tà Cú）的国家名胜群海拔694米，是众多游客喜爱的目的地。这里不仅以古老的灵山长寿寺和长达49米的“释迦牟尼涅槃”卧佛像闻名，还以其生态系统丰富、雄伟壮丽的自然保护区而著称，并正在发展探险体育旅游，吸引着热爱自然探索和登山的人们。

塔库山距离潘切市中心约28公里，是喜爱徒步旅行和探索原始森林自然的游客的理想目的地。游客可以选择沿着1000多级的石阶徒步登山体验。要征服塔库山的最高点——诺楚（Nọc Trù）顶峰，游客可以沿着蜿蜒曲折的石阶徒步登山。到达顶峰需要大约4小时的登山路程，路段长约5公里。这条路线适合喜爱冒险、体力好并希望体验原始自然的游客。

从山脚出发，游客第一段行程约3公里。这段路地形相对易行，坡度不大，因此被视为在开始更艰难的挑战之前的轻松热身。诺楚顶峰属于塔库山自然保护区，因此游客可以欣赏到丰富多样的生态系统，拥有超过1000种植物和数百种动物，其中一些被列入红皮书。

剩下的2公里路程是真正征服诺楚顶峰的挑战。越往上，坡度显著增加，树木茂密，道路变得更加狭窄。然而，这些困难的路段却吸引了热衷于探索、征服自然挑战的年轻人。

塔库山旅游股份公司经理阮晋正表示，自2026年初至今，到访塔库山的游客比2025年同期增长150%。特别是，报名参加征服诺楚顶峰之旅的年轻游客显著增加。这是塔库山的新旅游产品，激发了喜欢征服山林的年轻人的热情。因为塔库山徒步之旅不仅是对体力的挑战，也是融入自然、探索山林原始美景、寻根心灵的绝佳机会。对于参加这条路线的人来说，这无疑是一次难忘的经历。

陆海联动新格局

为了挖掘旅游优势，林同省正在开发探索、连接海岛与陆地的旅游线路。重点是发展富贵特区的探索旅游，连接陆地的探险旅游。

富贵特区位于潘切市东南方向56海里处，是在合并龙海、五凤和三清等乡的基础上成立的，行政-政治中心设在五凤乡。这里自然面积18平方公里，人口规模3.2万人。富贵被誉为海洋经济潜力巨大的地方，特别是在旅游和海产捕捞领域。

“ 这里是一个原始的目的地，适合喜欢体验、探索自然的游客。近期，富贵的发展方向是绿色、环保的旅游。特区也与旅游公司就接送游客、保障游客安全的解决方案进行了合作；特别注重环境工作，确保各旅游景点“绿色、清洁”，给游客留下良好印象。 富贵特区人民委员会主席黎鸿利

目前，富贵特区有5艘高速客船正在运营潘切-富贵航线及返程，基本满足了当地人民和游客的出行需求。内陆水路海上旅游方面，现有6艘快艇运营载客观光争岛和环岛。富贵的各个景点如：主权旗台-小海滩-崖洞（Gành Hang）、灵山寺-高吉山、师墓群、争岛（Hòn Tranh）、水产养殖网箱区等吸引着大量游客。为游客服务的旅游设施也得到发展以满足需求，如潜水看珊瑚、探索争岛的徒步旅行等。

近期，探索争岛（距离富贵约1.5公里）的线路一直是游客来到富贵的首选。争岛以其原始、雄伟壮丽、如同著名恐龙电影中的场景的美丽景色吸引着大量游客。特别是清澈见底的海水适合潜水看珊瑚、划桨冲浪等，这些都是游客非常想要体验的。 来自富贵旅游公司的阮清风

来到这里，她非常喜欢这里原始、新颖的美丽、清澈见底的海水，非常适合喜欢体验、探索的游客。她体验了许多以前从未了解过的新鲜事物。这座岛真美，人民也非常友善。 来自河内的游客段氏秋庄

目前，特区已获省批准高级综合度假区分区规划，位于商州村，面积约50公顷。该区域设定发展方向是吸引投资发展高端度假旅游、海水浴、海上运动、潜水看珊瑚、美食等。

林同省人民委员会副主席丁文俊表示，富贵特区的旅游潜力巨大，特别是海洋旅游优势，拥有多个原始海滩，适合发展探险旅游、探索和高档旅游。凭借这一潜力和优势，特区旅游发展的方向必须是数量和质量双提升，这是合适的。社区旅游发展也是当今旅游业的普遍趋势，特区可以研究允许旅游经营户根据岛屿旅游发展的实际情况适当扩大空间。该省已组织考察团，以增强旅游企业对接，并朝着绿色、可持续的方向打造特色的海岛旅游产品。

2026年第一季度，到访林同省的国际游客总量同比增长27.43%。通过加强海洋、海岛、陆地、登山等旅游线路的对接，该省期望加强沿海地方之间的旅游联动，为今后将旅游业发展成为当地重要经济产业作出贡献。（完）