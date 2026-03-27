林同省富贵特区海洋旅游潜力巨大

林同省富贵特区是在龙海、五凤和三清三个乡的基础上设立的，行政—政治中心设在五凤乡。该特区自然面积18平方公里，人口约3.2万人。富贵以其巨大的海洋经济潜力，尤其是在旅游和渔业捕捞领域而闻名。

从高空俯瞰富贵海滩一角。本报记者 通海 摄



林同省富贵特区是在龙海、五凤和三清三个乡的基础上设立的，行政—政治中心设在五凤乡。该特区自然面积18平方公里，人口约3.2万人。富贵以其巨大的海洋经济潜力，尤其是在旅游和渔业捕捞领域而闻名。



最近（3月21日至23日），林同省人民委员会会同各有关厅局、地方政府及旅游企业组织考察团，对富贵特区与该省沿海旅游点的旅游产品、旅游对接发展情况进行考察。



林同省人民委员会副主席丁文俊表示，此次考察旨在加强旅游企业之间的联动，打造具有特色的海岛旅游产品，推动富贵特区乃至林同省旅游朝着绿色、可持续方向发展。同时，此举也有助于加强内陆中心区域与海滨旅游点之间的联系，形成新的旅游线路和产品，更好服务国内外游客。

据丁文俊介绍，富贵海洋旅游发展潜力巨大，拥有众多原生态海滩，适合发展探险、体验及高端度假等旅游类型。因此，在发展方向上需兼顾数量与质量的同步提升。此外，社区旅游也是值得研究的发展趋势，应为当地居民拓展经营空间创造条件。相关困难与问题将汇总上报省政府，及时研究解决。



考察团实地考察了多处仍保持原始风貌的代表性景点，包括：主权旗台—小海滩—崖洞（Gành Hang）；灵山寺—高吉山；师墓群；争岛（Hòn Tranh）；水产养殖网箱区等，并听取了各景点未来旅游空间发展规划的汇报。



富贵特区人民委员会主席黎红利表示，目前岛上正进入旅游旺季，得益于良好的天气条件。当地已与旅行企业协调，完善运输方案，保障游客安全；同时注重环境保护，推动各景点向“绿色、整洁”方向发展，给游客留下良好印象。

岛上住宿设施不断完善、服务质量持续提升。目前全岛共有69家旅游住宿单位，提供850间客房、1271张床位；另有102家民宿和旅店，约1000张床位。在交通方面，已有5艘高速船运营潘切—富贵往返航线，基本满足居民和游客出行需求。





在此次考察中，考察团还调研了林同省东部沿海的一些旅游点，如古石、七彩石滩等。通过该活动，林同省期望进一步加强与沿海地区的联动，丰富旅游产品，拓展客源市场，推动旅游业成为重要经济产业，促进当地经济社会发展。（完）