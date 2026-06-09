暑期旅游热持续升温 岘港预计接待游客超650万人次

随着国际烟花节等一系列大型文旅活动相继举行，越南中部旅游城市岘港迎来2026年暑期旅游旺季。当地预计今年6月至8月接待游客620万至650万人次，同比增长23%至27%，其中国际游客超过250万人次，继续稳居越南最热门旅游目的地之列。

根据Booking.com公布的数据，在2026年6月至8月暑期旅游搜索中，岘港位居越南游客最关注的国内旅游目的地榜首。凭借优质海滨资源、丰富的文化旅游产品以及便利的交通条件，岘港成为众多家庭暑期出游的首选。