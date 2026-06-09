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暑期旅游热持续升温 岘港预计接待游客超650万人次

随着国际烟花节等一系列大型文旅活动相继举行，越南中部旅游城市岘港迎来2026年暑期旅游旺季。当地预计今年6月至8月接待游客620万至650万人次，同比增长23%至27%，其中国际游客超过250万人次，继续稳居越南最热门旅游目的地之列。

根据Booking.com公布的数据，在2026年6月至8月暑期旅游搜索中，岘港位居越南游客最关注的国内旅游目的地榜首。凭借优质海滨资源、丰富的文化旅游产品以及便利的交通条件，岘港成为众多家庭暑期出游的首选。

越南中部旅游城市岘港迎来2026年暑期旅游旺季 图自越通社

目前，2026年岘港国际烟花节正在火热举行，并将持续至7月底。与此同时，“畅享岘港”节、第四届岘港亚洲电影节、岘港玉灵参及国际药材节、国际海洋音乐节、匹克球世界杯等系列活动也将陆续登场，为暑期旅游市场持续注入活力。

近年来，岘港积极打造“活动之城”和“生态之城”，不断丰富旅游产品供给。除传统海滨度假产品外，铁人三项赛、国际马拉松赛以及各类海滩、水上运动赛事已成为吸引游客的重要品牌活动。

此外，商务会奖旅游（MICE）市场表现亮眼。近日，岘港接待了一个规模达5000人的大型国内MICE旅游团，成为今年赴岘港规模最大的商务会奖旅游团之一。业内人士认为，完善的基础设施、高品质服务体系和丰富的旅游资源，使岘港在发展MICE旅游方面具备明显优势。

在国际市场方面，岘港客源结构持续优化。目前，当地运营27条航线，其中包括20条国际定期航线，连接韩国、日本、东南亚及中东等重点市场。除传统客源市场外，来自印度、泰国、马来西亚和欧洲等地的游客数量也持续增长。

凭借优质海滨资源、丰富的文化旅游产品以及便利的交通条岘港成为众多家庭暑期出游的首选。图自越通社

为进一步刺激旅游消费，岘港市今年推出以“岘港——回归本真”为主题的旅游促进计划，并实施MICE旅游专项推广项目。当地还联合旅游企业推出“美食护照”、“遗产护照”和“绿色护照”等特色产品，以及一系列优惠促销活动，鼓励游客延长停留时间、提升消费体验。

岘港市文化体育与旅游厅预计，今年暑期四星级、五星级及同等级酒店平均入住率将达到75%至80%。当地旅游部门表示，将继续通过24小时游客服务中心和快速响应机制，加强旅游环境管理和服务质量监管，努力打造安全、友好、便捷的旅游环境，进一步提升岘港作为国际旅游目的地的吸引力。（完）

越南画报/越通社

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