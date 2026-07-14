景点“斜处”面向可持续旅游发展

据世界旅游大奖公布，山罗省旅游景点“斜处”（Tà Xùa）首次获得2026年“亚洲领先新兴旅游目的地”提名。对于一个曾经属于特困地区的山区乡而言，入选该奖项显示了这一目的地在旅游地图上与日俱增的吸引力。

据世界旅游大奖公布，山罗省旅游景点“斜处”（Tà Xùa）首次获得2026年“亚洲领先新兴旅游目的地”提名。对于一个曾经属于特困地区的山区乡而言，入选该奖项显示了这一目的地在旅游地图上与日俱增的吸引力。



从“云中天堂”到生计机遇



此前，斜处也因原始风貌和较低的商业化程度，被印度NDTV电视台列入2026年全球26个最值得体验的目的地名单。



斜处的吸引力来自于凉爽的气候、云海、古树雪茶山以及赫蒙族同胞的传统文化——土墙房、蓝染工艺、土锦织造和传统美食。



据斜处乡人民委员会主席杜文暹介绍，许多农户已从刀耕火种转向经营民宿、提供农产品和从事旅游业。2025年，当地接待约13万人次游客，其中国际游客3180人次，旅游收入约750亿越南盾。全乡有88家民宿，日接待能力约1500人。2026年上半年，斜处接待约5.6万人次游客，收入约540亿越南盾。旅游业也为贫困率从2024年的37%降至2025年的33.64%作出了贡献。



强化目的地治理 实现可持续发展



在迎来机遇的同时，当地也认识到需要提升治理能力，因为旅游基础设施尚不配套，土地管理和建设秩序压力增大，人力资源质量参差不齐，文化旅游产品仍有限。



河内联合国教科文组织旅游俱乐部西北地区发展委员会主任、Fivestar Travel有限责任公司经理梁维营表示，斜处需要使景观发展与当地特色和谐统一，加强宣传推广，同时选择合适投资者，避免水泥化和破坏规划。



斜处的美景。图自越通社

地方政府正加大宣传推广力度，发展与文化保护相结合的产品，提高服务质量，构建文明安全的旅游环境。2026年目标是接待12万人次游客，收入达1200亿越南盾；同时完成社区旅游管理提案，并为住宿和服务单位颁布一套行为准则。



定位有深度的山区旅游品牌



乡政府正在开展 “将斜处推向国际” 的宣传推广活动，旨在打造目的地品牌。2028-2030年阶段，当地目标是在西北山区旅游地图上确立 “斜处——云海、雄伟自然与赫蒙族文化特色” 的形象。



《越南旅游》杂志编委会秘书委员黎光俊表示，获得世界旅游大奖提名是巨大机遇，但也对提升治理能力提出了要求。斜处需要优先关注体验质量、保护资源和文化遗产以实现可持续发展，而不是追逐“打卡”趋势或游客数量。（完）