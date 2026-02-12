春运高峰在即：全力满足民众出行需求

当前正值春运高峰，各运输单位进入繁忙阶段。今年春节期间，由于原材料、燃料等投入成本上涨，火车、汽车票价平均较去年上涨约10%至20%。

据对部分航空公司和客运公司的调查显示，尽管已加开班次、增开车厢，但大部分在节前高峰日和节后返程高峰时段的车票机票已基本售罄。



相关管理机构已发布通知，要求全力保障2026年春运及春节期间交通运输安全、有序、畅通。

从2月初开始，河内、胡志明市、岘港等大城市主要汽车客运站已迎来春节前首轮客运高峰，旅客数量明显增长，主要为提前返乡过年的大学生和自由务工人员。自2月14日至15日起，第二轮客运高峰将持续至腊月二十九夜间，届时机关、企事业单位干部职工陆续放假，返乡过年。

大多数旅客提前预订车票，尤其是河内前往清化、乂安、河静、顺化、岘港等南部及中部省市的线路需求旺盛。一些线路在高峰日已出现售罄现象，如河内—奠边、河内—山罗等线路，即便运营企业加开班次，车票仍供不应求。短途线路在节前也出现订票量快速增长。



河内客运站股份公司代表表示，目前各类运输车辆运力仅使用约40%至50%，基本能够满足旅客出行需求。各客运站已制定春节高峰服务方案，合理安排值守人员，增设售票窗口，加强车辆技术与安全检查，提升服务质量，确保运输系统安全、有序、高效运行。



多数客运企业计划于腊月二十八至正月初二暂停运营，但仍有部分企业实行“春节不打烊”，全方位保障旅客顺利返乡团聚。



铁路方面，从2月3日至3月8日，全国共组织62对旅客列车791辆客车车厢，提供约38.4万个直达席位，较去年同期增长7%。



除河内—胡志明市、河内—海防、河内—老街等主要线路外，铁路部门还加开11趟南部区段列车，新增5500张车票。截至2月10日，已售出车票40.2万张，其中68%通过线上渠道销售。



2月14日至22日，铁路继续增开22趟列车，提供约7300个席位。受成本上升及车辆改造影响，今年春节列车票价平均上调5%至10%。



航空运输方面，越南航空公司（Vietnam Airlines）在2月2日至3月3日期间投放超过350万个座位，较去年同期增长近20%，并在高峰期加开近300个航班。越捷航空（Vietjet）也提前投放250万张机票，并增开近1800个航班，重点覆盖需求集中的航线。



内排国际机场预计春节期间客流将实现两位数增长。节前7天，机场预计保障旅客超过72.5万人次、航班约4467架次，单日高峰或突破11.6万人次。节后高峰期客流预计达73.7万人次，创下新高。

根据各航空公司航班计划预测，春节期间通过内排国际机场的航空出行需求将呈现两位数强劲增长，国内外航线可能创下客流新高峰 内排国际机场总经理苏子河

新山一国际机场春节高峰期日均起降航班约940架次，同比增长25%，日均旅客约14.5万人次。各机场及航空公司最大限度调配资源、加强协同，确保旅客春节出行安全、便捷。（完）