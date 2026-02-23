春节期间庆和省与安江省接待游客量达百万人次

2026丙午年春节假期，庆和省与安江省旅游业呈现强劲增长势头，接待国内外游客人数超过百万人次，旅游收入达数万亿越盾，多个旅游景点、庙会场所及度假区在高峰时段出现满房情况。

*庆和省文化体育与旅游厅的数据显示，春节期间庆和省共接待游客量超100万人次，同比增长112.17%。全省多个景点旅游热度高涨，市场氛围活跃。



各旅游景区、景点接待游客量达73.5万人次，过夜游客达32万人次，同比增长112.28%，其中国际游客12万人次、国内游客20万人次，旅游总收入达2.2万亿越盾（折合人民币5.9亿元）。



自2月16日至22日，金兰国际航空港起降航班774个班次，游客吞吐量约142720人次，航班数量较前一周增长10%。四至五星级酒店平均入住率达83.11%。在初二至初六高峰期，许多沿海及海岛度假区客房全部订满。



安江省人民制作烤牛肉饼。图自越通社

*安江省旅游厅的数据显示，2026丙午年春节假期，该省接待游客量累计超过170万人次，同比增长37.3%，旅游总收入超过2.6万亿越盾（折合人民币7亿元），同比增长39%。



各乡、坊及特区吸引游客量达数十万人次。其中，富国特区接待国际游客达92994人次，同比增长24.3%，占全省接待国际游客总量的94.3%。



值得关注的是，富国岛接待国际游客量令人印象深刻。2月14日（农历腊月十四），富国国际航空港国际航班起降50架次，国际游客吞吐量超过1.8万人次，创下自2012年机场投入运营以来最高纪录，延续了持续增长势头。（完）