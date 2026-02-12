2026丙午年春节期间，广宁省下龙湾将持续迎来多艘高端豪华邮轮，搭载数千名国际游客，进一步彰显该省在全球邮轮旅游版图中的重要地位。预计2026年全年，广宁省将接待邮轮70至90艘次，游客吞吐量约10万至15万人次。

自腊月二十九至正月初九（即2月16日至25日），下龙湾将连续迎来6艘高端邮轮，搭载数千名来自欧洲及中国香港的游客。



值得一提的是，广宁省文化体育与旅游厅将于农历正月初一（2月17日）举行仪式，迎接新春伊始首批国际游客。

具体而言，悬挂巴哈马旗的“爱达·地中海号”(Adora Mediterranea)邮轮将分别于腊月二十九、正月初四和正月初九停靠广宁，每次搭载约2000名欧洲游客前来参观游览。

“世邦重奏号”（Seabourn Encore）和“钢琴号”（Piano Land）邮轮预计将在农历正月初一抵港，搭载约2600名来自欧洲及中国香港的游客；搭载约300名游客的雅克卡地亚号邮轮(Le Jacques Cartier)将于正月初三抵港， “银海新星号”（Silver Nova）邮轮则预计于正月初八靠港。

此前，2026年初，载有超过3000名国际游客的悬挂马耳他国旗的“名人极致号”（Celebrity Solstice）邮轮也到访广宁省。广宁省将邮轮旅游明确为重点发展方向。因此，该省已着力创新旅游产品和服务，以更好契合高消费群体的需求。同时，加强经典联动，提升游客体验感，加强海港基础设施统筹规划建设，提升服务质量和水平等

2025年被评为广宁旅游业“爆发式增长”的一年，其发展成果远超年初既定的增长预期情景。全年接待游客量约2128万人次（同比增长12%），其中国际游客约450万人次（同比增长18.4%），旅游总收入超过57万亿越盾。2026年，广宁省力争接待游客量约2200万人次，其中国际游客量约520万人次，旅游总收入至少达65万亿越盾。（完）