春回木州高原 樱花李花盛放

每年这个时节，山罗省木州国家旅游区都会被点缀得绚丽多彩，到处都是洁白纯净的李花、金黄耀眼的熟柿园、粉红绽放的樱花、郁郁葱葱的茶山以及鲜红欲滴的草莓园，共同绘就了一幅生机盎然、绚烂多姿的春日画卷。

春天到来，木州国家旅游区披上了一层李花的洁白盛装。这里的李花季给游客留下了深刻印象，也在越南旅游版图上烙下了鲜明印记。



李花虽不艳丽奢华，却以其质朴含蓄之美，对每逢春节前来木州的游客产生独特吸引力。层层叠叠的花簇铺满枝头，宛如一片洁白花海，轻盈而浪漫。



来自河内的游客杜黄山表示，“我觉得木州的李花季非常美，很多南方游客专程来这里拍照、观赏，也有不少河内人熬夜早起赶来拍照。”

山罗省木州高原上的李花绽放。图自越通社

李花季已成为木州国家旅游区极具吸引力的“旅游品牌”。来到这里，游客不仅能沉浸在一片纯白花海之中，还能留下与李花相伴的美好瞬间。



来自乂安省的游客阮氏娇庄分享说，这是她第一次在李花盛开时来到木州，她在这里打卡拍照，留下了许多与李花的美丽合影，成为难忘的回忆。

在这个时节，除了满山遍野盛开的李花，樱花也在木州国家旅游区竞相绽放，迎接新春的到来。



山罗省木州高原上的樱花绽放。图片来源：越通社

樱花虽然近几年才出现在木州高原，但生长迅速，与当地气候十分契合。樱花在木州坊、草原坊以及新安县种植较多，花开时为高原增添了秀丽风景，也让木州之旅更具吸引力。



除了凉爽宜人的气候与秀美的自然景观，这个时节木州国家旅游区内的许多柿子园也迎来成熟旺季，形成独具特色的景致，吸引大量游客前来参观。



来自乂安省的游客阮垂任表示：“来到木州游览，我觉得柿子园非常漂亮，拍到了很多绝佳的照片。”

木州高原上成熟金黄的柿子。图片：越通社

成熟季节的柿子果实累累，成为木州高原景色中的亮点。许多游客因此延长停留时间，以便进一步体验和探索当地更多景点。



来自海防市的游客黄垂姮分享说，这是她第一次来到木州高原，也是第一次参观柿子园。当走进果园时，她感到十分惊讶，几乎不敢相信自己的眼睛，这些都是真正的柿子树，枝头挂满果实。原本计划只游玩一天，但因为景色太迷人，她决定多停留一天继续体验。



近年来，顺应游客需求，木州高原许多柿子园主主动修剪树叶，只保留金黄成熟的果串，同时对周边环境进行投资和整理，打造吸引游客的打卡空间。



柿子成熟季不仅为当地居民带来收入，也为木州国家旅游区的多彩画卷增添了浓墨重彩的一笔，在游客心中留下难忘的体验与一张张令人印象深刻的照片。（完）