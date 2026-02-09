昆岛入选2026年全球最佳蜜月胜地名录

国际旅游专家将昆岛评为“度假天堂”。对于渴望在宁静的海天之间享受私密空间的夫妇而言，这里无疑是完美的度假之选。

旅游专家表示，从行程的里程碑意义或重要性来看，蜜月被喻为“人生最重要的旅行之一”。这个时候，许多游客不惜重金，只为在浪漫且令人难忘的私密氛围中，与新婚伴侣共度极致时光。

在昆岛六善酒店（Six Senses Con Dao）享受温馨晚餐。图自Booking

这里拥有广袤幽静的原始森林、未受污染的纯净海滩以及顶级豪华的五星级度假村。其中，昆岛六善酒店（Six Senses Con Dao）被旅游专家列为国际游客的首选下榻之地。该度假村拥有50栋自带私人无边泳池的别墅及高端水疗中心，非常适合游客在结束一天的海岛探索、海上运动或丛林徒步后，在此放松身心、恢复活力。在Trip.com、Agoda或 Booking.com等预订平台上，该度假村的平日房价约从每晚2800万越盾起。



每年 3 月至 9 月是探索昆岛的最佳时节，此时海面平静、微风轻拂。日间最适合前往离岛游览，进行浮潜或摄影。午后常有阵雨，游客可选择参观大岛上的室内历史遗迹。值得一提的是，7月至9月是海龟的繁殖季节，游客可以参与极具特色的“观看海龟产卵”深度体验行程。



除越南昆岛外，入选该榜单的国家还包括：意大利、新西兰、瑞士、摩洛哥、美国、马尔代夫、葡萄牙和希腊等。（完）