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昆岛——世界顶级神秘原始岛屿

据越南国家旅游局最新消息，昆岛在《Travel+Leisure》旅游杂志评选的全球30大最神秘岛屿榜单中荣登榜首，成为几乎与外界隔绝的独特美景岛屿中的典型代表。

据越南国家旅游局最新消息，昆岛在《Travel+Leisure》旅游杂志评选的全球30大最神秘岛屿榜单中荣登榜首，成为几乎与外界隔绝的独特美景岛屿中的典型代表。

昆岛——世界顶级神秘原始岛屿。图自越通社

昆山岛——昆岛群岛的中心，是越南东南沿海的一片宁静之地。这里以雄伟的花岗岩崖壁环抱着各原始海滩、清澈如水晶的海水而令人印象深刻。


岛上旅游业尚未过度开发，生态系统仍保持着原始自然的风貌，与世隔绝，为游客带来许多有趣的探索体验。

昆岛也被视为许多探索之旅的灵感源泉，这得益于其原始之美与独特空间。

游客可以自由骑摩托车探索沿海道路和岛上偏远的景点，那里有19世纪的灯塔以及竹池（Đầm Tre）地区原始的自然风光。
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连接昆岛与朔庄省陈提县、头顿市和胡志明市的高速客船。图自越通社

昆岛美食充满海洋风味，海鲜新鲜美味，烹饪方式简单却保留了天然原味，为游客带来诱人的美食体验。这里的餐厅和食肆虽不奢华，却给人亲切、友善之感。当地居民极为好客，随时乐意提供帮助，让游客在整个探索旅程中感到舒适自在。

据越南国家旅游局旅游信息中心介绍，凭借独特的原始之美、碧海、石山与宁静空间的交融以及突出的自然价值，昆岛拥有别具一格的魅力——既神秘又引人入胜。由此，昆岛逐步确立了其作为世界旅游市场上富有体验感的目的地地位。

在《Travel+Leisure》的推荐名单中，其他入选岛屿还包括：吉利特拉旺岸岛（印度尼西亚）、皮库岛（葡萄牙）、灌木岛（英属维尔京群岛）、斯科派洛斯岛（希腊）、弗拉泰岛（冰岛）、大屏障岛（新西兰）、鲁滨逊·克鲁索岛（智利）、科伦赛岛（苏格兰）等。（完）

越南画报/越通社

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