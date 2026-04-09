时评：迈向“人民享受发展成果”目标的征程

在党和国家两个最高岗位上，其首要优先是推动国家实现快速、可持续发展，全面提升人民生活水平；核心任务是深刻贯彻并切实落实“以民为本”的理念，充分发挥人民的主体作用；最高目标、最终归宿是让人民共享发展成果。

2026年4月7日，越共中央总书记、国家主席苏林在第十六届国会第一次会议上发表就职演说时强调，在党和国家两个最高岗位上，其首要优先是推动国家实现快速、可持续发展，全面提升人民生活水平；核心任务是深刻贯彻并切实落实“以民为本”的理念，充分发挥人民的主体作用；最高目标、最终归宿是让人民共享发展成果。

80多年前，争取民族独立、建设强大国家的最高目标就已由胡志明主席在越南民主共和国成立之初明确提出。1945年10月17日，胡志明主席在《救国报》发表《致各级人民委员会、各省、县、乡的信》中指出：“如果国家独立而人民没有幸福、自由，那么独立也就没有任何意义。”



越共十三大（2021年）在“民知、民议、民办、民检、民督”的行动方针基础上，补充“民享”，形成“民知、民议、民办、民检、民督、民享”的完整表述。



越共十四大（2026年）进一步提升“以民为本”的理念。苏林总书记在提交大会的报告中强调，“以民为本”是衡量一切决策的最高尺度。这一理念贯穿大会文件始终，是越南革命力量的不竭源泉。人民是发展的中心、主体、目标、动力和资源。一切路线和政策都必须以不断改善人民物质和精神生活为导向，切实保障人民当家作主权利，尊重人民、倾听人民、依靠人民。党必须同人民保持血肉联系，全心全意为人民服务，接受人民监督，并对人民负责。



人民对党的信任不来自口号，而来自实际行动，来自发展成果分配的公平性，来自对人民合法权益的有效保障，来自对群众合理诉求的及时、妥善解决。苏林总书记要求，每一名干部、党员都要自问：这项工作是否有利于人民？是否增强人民信任？是否让人民生活更加美好？是否促进国家更加富强？如果答案不明确，就必须继续完善，因为一切决策只有得到人民认同、支持并带来切实利益，才具有真正意义。



越共中央总书记、国家主席苏林在第十六届国会第一次会议上发表就职演说。图自越通社

人均国内生产总值（GDP）是衡量“民享”成果的重要指标。1990年越南人均GDP仅为121.72美元，至2025年已超过5000美元，2026年的目标为5500美元，体现出人民生活水平持续快速提升。

为实现“不让任何人掉队”，近年来内务部（原劳动荣军与社会部）每月为全国约400万人提供社会救助，月支出超过2.25万亿越盾。

快速、可持续减贫也是推动“人民共享发展成果”落地的重要体现。越南贫困发生率已由1993年的58.1%下降至2024年的约1.9%。2025年，贫困户和近贫户数量较2021年减少一半以上；所有贫困县及沿海、海岛特别困难地区均获得基础设施投资支持。

通过多种帮扶政策，全国已建设超过170万套符合“地基硬、结构硬、屋顶硬”标准的住房。2024年10月至2025年底开展的450天专项行动提前完成，为困难群体提供大规模住房支持。

教育和医疗卫生领域同样取得显著进展。目前，全国34个省市均达到并保持小学教育普及标准；教育支出占国家预算比重约17%—19%。医疗方面，医保覆盖率达95.15%，人均预期寿命达到74.8岁，较1960年的约40岁大幅提升。

越共十四大提出，2026—2030年GDP年均增长率力争达到10%以上，到2030年人均GDP约达8500美元。

第十六届国会肩负着将党的路线方针具体化的重要使命。2026年3月31日，苏林在全国选举工作总结会议上强调，新一届国会和各级人民议会必须成为“革新型、行动型、高效型、贴近人民、服务人民”的机构。

在“革新、近民、为民”的进程中，第十六届国会第一次会议（2026年4月6日开幕，预计4月23日闭幕）已全面展开，既推进人事安排，又开展立法工作，并就国家重大问题作出决策。（完）