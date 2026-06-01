时评：越南的发展实践驳斥有关新闻自由的评估

在国际一体化和数字化转型的浪潮中，越南新闻媒体正逐步彰显其作为党、国家与人民之间重要信息桥梁的角色，生动地反应出社会生活的方方面面。实践中取得的成就正是越南为保障新闻自由权做出努力的证据，确保符合国家条件与发展要求。

在法律框架与社会责任中运行



“这一点，在越南现行《新闻法》的各项条款中得到了充分体现。该法明确规定，新闻媒体机构和新闻工作者在法律框架内开展活动，并受到国家的保护。国家为其职业活动创造最有利的条件，任何个人和组织不得阻止新闻工作者依法采集、发布信息。”

越南外交部副部长黎氏秋姮和报道越共十四大的外国记者合影。图自越通社

与国家的发展事业同行

为满足人民群众的需求，新闻媒体领域的数字化转型正在得到强力推进，为公众开辟了更广阔的信息获取空间。越南国内媒体机构加大了数字平台的应用力度，革新了融合式多媒体新闻编辑室模式，加强了与公众在网络环境下的互动。



多家大型媒体机构已向数据新闻和多平台新闻模式转型，开发现代数字内容，提高了信息传输效率，满足了人民群众日益多样化的信息获取需求。



在庆祝越南革命新闻日100周年（1925.6.21—2025.6.21）的典礼上，越共中央总书记苏林指出，革命新闻是党和民族革命事业不可或缺的一部分，必须具备革命进攻精神，坚决扫除丑恶与落后，倡导新思想新事物。面对国家重大议题，新闻要敢于担当、不回避不妥协，真正成为引领风尚、激发创造、鼓舞奉献的旗帜。他强调，当前革命阶段需为新闻注入新动力，唤醒全民决心与爱国精神，为国家长远发展提供持久精神动力。这些指示表明，新闻活动及新闻工作者团队始终受到重视，与国家发展进程并肩前行。

新闻自由在每个国家并非完全统一的概念。每个国家都有其方式来保障言论自由与国家安全、社会秩序、公共道德和公共利益等因素之间平衡。



在现实中，越南新闻业正在清晰的法律框架内运行，既保障了人民获取信息的权利，又确保了社会的共同利益以及国家稳定与发展的要求。



因此，个别组织凭借私营媒体等特定模式的新闻自由观念，对越南的新闻自由进行妄加评估，是十分肤浅和不符合实际的。



越南在媒体领域同样与各国际组织保持着对话与合作，以增强互相理解并分享多维信息。在此基础上，对新闻自由的评估必须置于每个国家经济社会发展、文化及体制的整体背景中进行评估，如此才能更客观、更全面地反应出各国的现实情况。



在国际一体化和数字化转型的浪潮中，越南新闻媒体正逐步彰显其作为党、国家与人民之间重要信息桥梁的角色，生动地反应出社会生活的方方面面。实践中取得的成就正是越南为保障新闻自由权做出努力的证据，确保符合国家条件与发展要求。（完）