任何歪曲事实的言论，无论多么巧言善辩，都必须在越南的现实生活以及在为下一代谋求最美好未来的各项决策面前噤声。每年6月1日至30日举行的“儿童行动月”旨在切实推动全民关心、教育和保护青少年儿童的主张落实，务求实效，防止流于形式。

根据劳动荣军与社会部（现为内务部）的第15/2014/TT-BLĐTBXH号通知，“儿童行动月”自2015年起在全国范围内正式举办。



与敌对势力所散布的越南对青少年儿童的关怀只是“形式化”、“流于表面”的歪曲事实的言论相反，事实表明，“儿童行动月”每年都会设定具体主题，紧密贴近实际生活，并具有长远目标。

2025年6月，全国开展以“优先调配资源完成儿童相关目标”为主题的“儿童行动月”。



2026年暑假的第一个月，全国重点围绕“儿童在数字时代中幸福、安全、稳步前行”这一主题开展活动，其三大核心目标为安全、幸福、稳步前行。



对于儿童而言，“安全—幸福—稳步前行”始终是最基本的需求，但在数字时代，这些因素被赋予了不同的内涵。



过去，儿童安全主要被理解为物理空间中的安全，即避免可见的风险与意外事故；而如今，我们的生活空间，包括儿童的生活空间，已经扩展到网络空间，并伴随着各种无形的风险。