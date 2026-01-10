时评：越共中央政治局第79号决议：推动国有经济成为引领国家发展的“战略发射平台”

在全球步入陆海空天及数字空间多元竞争的新时代背景下，越南共产党中央政治局近日通过了关于发展国有经济的第79号决议（79-NQ/TW）。该决议被视为向国民经济“中坚力量”——国有经济领域——发出的一道“进军令”，标志着其角色定位将从传统的“稳定器”和“压舱石”，向更具开拓性的 “开路先锋、产业引领者与增长新动能塑造者” 全面升级，旨在驱动国家迈入全新的发展纪元。

治理思维的“轴心式”转变：从“行政管理”到“赋能创造”



决议的核心突破在于推动国有经济发展空间的战略性拓展，其范畴不仅涵盖资本与资产，更延伸至战略性资源配置、新型基础设施，以及海洋、地下、数字乃至外层空间等前沿领域。决议明确指出，国有经济的决定性作用，在于其为所有其他经济成分的跨越式发展构建基础性条件与战略支点。



为实现这一目标，决议要求从根本上扭转以行政化管理思维主导企业运营的传统模式，推动治理体系实现三个关键转向：从“管理”转向“赋能与创造”，从“干预”转向“授权”，从“事前审批”转向“事后监管与合规”。将所有者职能与企业治理职能彻底剥离，远非简单的技术性调整，而是一场深刻的理念转向与思维范式变革，旨在破解国有企业“既当运动员又当裁判员”的体制困境。



尤为引人注目的是，决议明确支持国有企业设立风险投资基金，并建立鼓励创新、*容错免责的制度框架，旨在打破“怕犯错、怕担责”的心理桎梏，释放发展活力。同时，首次将“航天经济”、“低空经济”等前沿概念纳入国家战略视野，预示着国有经济的竞争焦点将从规模扩张转向技术引领与新空间开拓能力。



头雁领航：打造世界级企业与现代化治理标

越南油气集团连续第四年刷新总收入纪录，并保持国有龙头企业盈利领先地位 图自越通社Bnews

决议设定了雄心勃勃的战略目标：到2030年，力争推动约50家国有企业进入东南亚500强，1至3家跻身全球500强；并要求100%的国有企业实现数字化治理并达到经济合作与发展组织（OECD） 的现代企业管理标准。



这些目标不仅关乎企业规模，更象征着发展层级的跃升。采纳OECD标准意味着更高的透明度、专业化治理以及与全球资本、技术和战略伙伴的无缝对接，使企业从规则接受者转变为规则参与者。治理现代化的国有企业，将被定位为产业生态系统的核心枢纽，牵引国内中小企业融入全球价值链，形成具有国际竞争力的产业集群。



为此，决议强调实施 “头雁引领”战略，将资源集中配置于能源、数字基础设施、通信、高端制造及国防安全等关键领域。像Viettel（越南军队电信集团）、越南国家油气集团（PVN）、越南电力集团（EVN） 及主要国有商业银行等龙头企业，被赋予不仅自身做强做优，更要带动产业链协同发展的战略使命。



关键在落实：以制度、授权与人才驱动变革



从蓝图到现实，关键在于执行力。决议的成功实施，迫切要求通过立法与制度建设*将其核心理念具体化、制度化，核心是减少对企业经营活动的行政干预，同时通过强化信息披露与问责机制来约束权力。



这要求将政府总理范明政所强调的 “地方决策、地方实施、地方负责”的原则，切实贯彻到国有企业治理中，即真正落实董事会职权，并配套以有效的制衡与监督机制。根本上，必须将人才视为“关键中的关键”，将国有企业打造成为吸引、激励和成就一流专业人才的平台，使其贡献与回报相匹配。



正如越共中央总书记苏林所指出的，国家已积累了足够的基础、实力与决心迈入新发展时代。第79号决议正是旨在激活国有经济这一核心引擎，将其打造为国家实现快速、可持续跨越式发展的战略发射平台，承载起民族自强与繁荣的共同愿景。