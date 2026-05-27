时评：让敌对论调失声：反腐败绝不是“作秀”

无论敌对势力如何歪曲、狡辩，都无法否认越南现实生活中发生的深刻变化，也无法抹杀越南党和国家建设廉洁、清明、为民服务领导体系的坚定决心。2026年，越南反腐败、反浪费、反消极工作被确定为“更加坚决、更加有效、更加可持续”，这是越共中央总书记苏林作出的明确指示。

每逢越南党和国家出台推动国家发展、增进人民利益的政策措施，国内外敌对势力总会借机大肆攻击。近年来的反腐败、反浪费、反消极斗争也不例外，一度被歪曲为“作秀”、“民粹”、“高举轻放”等。

然而，今年5月，这些歪曲论调明显“底气不足”。河内市人民法院公开审理了原卫生部长阮氏金进及其他9名被告人在白梅医院和越德医院第二院区项目中的严重违法案件。曾被视为“医疗系统铁腕人物”的阮氏金进，仍被检察机关建议以“违反国家资产管理和使用规定，造成浪费和损失罪”判处5至6年监禁。

事实证明，“只打小官不打大官”、“选择性反腐”等论调已毫无说服力。于是，敌对势力转而炒作“派系斗争”、“替罪羊”“不如2025年前那样实质”等说法。

那么，事实究竟如何？



2025年12月25日，中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会第29次会议公布的数据，足以令这些论调无从反驳。

2025年是越共十三大决议收官之年。尽管面临重重困难与挑战，自然灾害与洪涝台风前所未有地复杂严峻，中央指导委员会依然坚定推进反腐败、反浪费、反消极斗争，并与发展经济、保障社会平稳运行、完善两级地方政府体制及组织各级党代会紧密结合，取得了令人瞩目的成果。这一系列行动，不仅有效净化了政治生态，更在干部、党员和人民群众中凝聚起高度的政治共识与行动合力。

2025年，各级党委和纪检机构共处分330多个党组织和9600名党员；中央、政治局、书记处和中央检查委员会共处分23名中央管理干部，其中6人被追究刑事责任；建议追回和处理资金75132亿越盾及633公顷土地，并建议对 928 个集体和 3058 名个人进行行政处理。

全国司法机关新立案3325起涉及腐败、经济和职务犯罪案件，共8516名嫌疑人，其中腐败案件585起、涉案人员1585人。对于中央指导委员会直接督办案件，相关机关新立案6起、104名被告；补充起诉16起中的172名被告；完成14起案件调查，涉及323名被告；一审审理10起案件、167名被告；二审审理了 14 起案件，涉及 253 名被告人。

中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会第29次会议。图自越通社



进入2026年，中央指导委员会继续集中力量，对社会高度关注的重大复杂腐败案件开展检查、监察、审计、调查和彻底处理，坚决防止旧问题重演，杜绝重点工程和地方项目中出现腐败、浪费和消极现象。按计划，相关机关将完成21起案件和5起重大问题的调查处理工作。

面对这些无法否认的数据，敌对势力又抛出新的论调：“即便反腐是真的，但起诉越多、处罚越多，不正说明腐败越严重吗？”

事实上，世界各国的经验都表明，反腐败从来都是一场长期、艰巨的斗争。腐败具有历史性，与国家权力长期相伴。

在一些发达国家，腐败已不再停留于“微腐败”层面，而演变为更加隐蔽的“政策性腐败”，隐藏在所谓“合法”外衣之下，极难被揭露。

这给人一种政权极其透明、甚至“纯净到透明”的错觉，仿佛照妖镜能照出一切。然而，现实中的反腐败评估标准却近乎“失明”，根本无法洞察深层次的问题。这种表面的廉洁假象，实则掩盖了更为复杂的权钱交易与体制性腐败。例如，在美国和欧洲，游说活动被法律认可，但已异化为变相利益输送，如通过向政治人物竞选基金捐款等方式进行间接行贿。

在此环境中，游说活动已被提升至专业化、系统化的高度，既有面向公众的传播策略，也有针对政策制定者的精准游说方案。

然而，不少游说活动也已悄然变味，演变为变相的间接贿赂。其手段多样，例如通过向政治人物、议员的竞选活动提供捐款、资助等形式，以此对决策者施加影响。

此外，还存在着裙带资本主义与利益集团式的腐败形态。部分官员与金融精英阶层关系密切，通过宏观经济金融决策为他们谋取私利，形成利益输送链条。

5月20日上午，河内市人民法院开庭一审审理原卫生部长阮氏金进及其他9名被告。该案涉及在卫生部及相关单位发生的“违反国家资产管理使用规定，造成流失浪费；诈骗侵占财产；受贿”等罪行。图自越通社



相比之下，许多发展中国家更容易暴露“小腐败”问题，因此案件数量看上去较多。

在越南，党和国家明确将反腐败视为一场“长期而艰苦的反内部敌人斗争”，涵盖经济、组织、思想和文化等各个领域。反腐败工作始终坚持“无禁区、无例外、不停歇、不止步”方针，由整个政治体系共同参与推进。2025年修订颁布的《反腐败法》以及资产监管、刑事惩处、撤职、追缴非法资产等机制，为这场斗争提供了坚实法律基础。

事实证明，不受网络杂音干扰，依法严肃处理包括高级干部在内的违法人员，已有效净化了党和国家机关队伍，重塑了人民群众的信任。

2026年3月18日，在中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会常务会议上，越共中央总书记苏林强调：“少说多做，做就做到位；每一项工作都必须有具体成果；每次会议之后都必须带来清晰而实质性的变化。”（完）