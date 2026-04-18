时评：勿让假新闻牵引信任

近期，出现了不少关于党和国家领导人、原领导人健康状况、私生活的虚假谣言，或是关于机构调整、政策变动的信息，这些都被有目的地散布开来。直面事实、对照现实，可以清楚地看到，这不仅仅是缺乏诚实，更是一种对社会信任的“偷袭”。

在当今的信息洪流中，有一些信息流并非旨在提供知识、阐明真相、传播美好价值和服务公众，而是故意扰乱人心。近期，出现了不少关于党和国家领导人、原领导人健康状况、私生活的虚假谣言，或是关于机构调整、政策变动的信息，这些都被有目的地散布开来。直面事实、对照现实，可以清楚地看到，这不仅仅是缺乏诚实，更是一种对社会信任的“偷袭”。

然而，现实始终是最清晰的尺度。谣言出现仅数天后，高级领导人出席并主持重要会议、按计划参加活动、与各国领导人会晤的画面，便清晰地在国内外新闻媒体上刊载。如此对照之下，谣言自然暴露其毫无根据。



由此可以看出，新闻的核心价值在于客观、准确、真实、富有人文性并服务于公众。新闻是提供知识、监督权力、社会反辩、传播美好价值、引导舆论、思想教育和鼓舞积极行动的重要工具。简言之，新闻以事实为基础。反之，那些缺乏善意的信息则常常“借事实之影”，真假混淆以欺骗读者。

事实上，识别假新闻的迹象并不困难，因为它缺乏权威来源，使用大量煽动性、推测性词语，未经核实，最重要的是，与正在发生的现实不符。今天的读者不缺信息。需要的是懂得接收、懂得筛选，并与官方新闻媒体的信息进行比较。当一则信息未经确认时，必须高度谨慎，不轻信，更不急于分享。

需要强调的是，假新闻不仅仅是关乎对错的问题。它还可能造成更大的后果。当信任被动摇，社会认知就会受到影响。一则虚假谣言不仅影响个人，还可能扰乱许多人关于社会形势的总体认知和看法。

古人教导：“耳听为虚，眼见为实”。因此，在面对未经证实的信息时，请保持清醒，听一则需审察十遍，以免落入假新闻的陷阱。



一个现代社会需要健康的信息流。不能让那些缺乏真实性的信息源所左右，也不能坐等假新闻已广泛传播才去处理。更重要的是，在每个人身上形成负责任地接收和筛选信息的习惯。打击假新闻不仅仅是职能部门或新闻媒体的事情，而是整个社区、整个社会的共同责任。其中，官方新闻媒体扮演着特别重要的角色，那就是快速、准确、切中问题、精确透明地提供信息。



当真相被及时、清晰地传递时，假新闻便难有生存之地。（完）