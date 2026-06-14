时评：以对外工作开创未来

越共中央政治局关于落实越共十四大对外路线的第06-NQ/TW号决议，是对外思维发展的新步伐，将对外工作定位为“重要、经常性”任务，是为国家发展塑造有利国际环境的先锋力量。

历史表明，越南国家的每一步发展都与对外空间的拓展息息相关。今日亦然。在一个瞬息万变、竞争激烈的世界里，维护和平稳定的环境、有效利用外部资源是一项战略要求。越共中央政治局关于落实越共十四大对外路线的第06-NQ/TW号决议，是对外思维发展的新步伐，将对外工作定位为“重要、经常性”任务，是为国家发展塑造有利国际环境的先锋力量。



在贯彻落实第06-NQ/TW号决议的会议上，越共中央总书记、国家主席苏林强调，越南的发展离不开地区和世界的发展。将民族力量与时代力量、内力与外力紧密结合，不仅是一项客观要求，更是实现国家发展愿景的先决条件。



这也是贯穿越南党对外路线和胡志明思想，特别是自1986年开启革新事业以来的一条红线。但如果说过去对外工作的中心任务是打破包围封锁、扩大关系、为国家建设事业营造有利的国际环境，那么现在提出的要求已高出许多。



为了实现到2045年成为高收入发达国家这一目标，国家需要获取资本、技术、知识、市场和高质量人力资源等新资源。与此同时，以科学技术、创新和数字化转型为主要动力的新发展模式，要求比以往任何时候都更深广的国际连接。



回顾40年革新历程，这一要求完全有现实基础。



从一个曾遭受包围封锁的国家，越南今天已与194个国家建立外交关系，构建了38个伙伴关系框架，是70多个国际组织和论坛的积极成员。越南与230个国家和地区建立了经贸关系，参与了20项自由贸易协定的网络。从1986年困难重重的经济体起步，如今越南经济规模是1986年的近100倍，成为世界第32大经济体，人均收入从不足100美元增至超过5000美元。

越共中央总书记、国家主席苏林明确指出，要从“保护发展空间的外交”转向“构建国家发展能力的外交”；从“融入市场”转向“塑造市场”；从“参与游戏规则”转向“为塑造游戏规则作出贡献”。

从1995年加入东盟、1998年加入APEC、2007年成为WTO成员，到参与CPTPP、EVFTA、RCEP等新一代自贸协定，越南不仅拓展了市场，而且逐步提高了竞争力、吸引了投资、引进了技术，并更深地融入了全球价值链。



国际一体化真正成为提升内力、有力服务国家发展事业的重要动力，其中包括发展科学技术、教育培训、医疗卫生等领域；推动越南经济体发展壮大，与世界深度融合。



这些数字不仅仅是反映一体化的成就。更重要的是，它们表明国家的每一步发展都与对外空间的每一步拓展紧密相连。



因此，第06-NQ/TW号决议最突出的亮点是，与国防、安全一样，对外工作首次被确定为“重要、经常性”的任务。



这是越南党领导思维的重要发展！



过去，对外工作主要为维护和平环境和争取有利的国际发展条件服务。今天，对外工作被置于前沿和中心位置，有助于从早期、从远方、从源头识别和预防冲突风险；同时，主动为国家发展开创最有利的国际条件。换言之，对外工作正被赋予一项更广泛的新使命。



越共中央总书记、国家主席苏林明确指出，要从“保护发展空间的外交”转向“构建国家发展能力的外交”；从“融入市场”转向“塑造市场”；从“参与游戏规则”转向“为塑造游戏规则作出贡献”。



这正是越南党十四大对外路线最突出的新发展步伐！



2025年11月，越南外交部外交文化与外事司与宁平省人民委员会联合举办地方外事干部、公职人员业务技能培训班。图自越通社

这一思维源于国家的新地位和新实力。当越南已与全球重要伙伴建立起广泛的关系网络，当经济开放度位居较高行列，当科学技术、创新和数字化转型成为主要发展动力，当战略竞争和技术竞争日趋激烈之时，对外工作就不能只停留在维护关系或按传统方式吸引资源。



对外工作必须主动开辟新的发展空间。那就是实现市场、伙伴和供应来源的多元化。那就是筛选外商直接投资资本，优先高科技项目、与国内企业形成深度联动和进行技术转让的项目，而不是只注重数量。那就是推动技术外交，特别是在创新领域，与世界领先的科技中心建立连接。那就是主动参与提议制定新兴领域的国际框架、规则和标准。



这也是第06-NQ/TW号决议不仅设定保障国家民族利益的目标，而且强调为国际社会共同事务作出贡献的责任的原因。从一个主要参与多边机制的国家，越南日益被期望在解决共同问题、应对全球性挑战如维护和平、应对气候变化、粮食安全、可持续发展、人道主义援助、搜救等方面作出更多贡献。



这正是一个拥有了新地位和新实力的国家的自然发展步伐！



胡志明主席曾教导：“实力如铜锣，外交如锣声；锣好，声音才能传得远”。内力始终起着决定性作用。但为了将内力发挥到极致，需要最大限度地争取外部的有利条件。



第06-NQ/TW号决议正是对越南党全面对外路线和胡志明思想的继承和发展。如果说一体化已经为发展创造了有利环境，那么今天，对外工作则走在前头，保护和拓展这一空间。



这一切都是为了国家在迈向2045年的征程上稳步前行。（完）