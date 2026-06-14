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时评：以对外工作开创未来
历史表明，越南国家的每一步发展都与对外空间的拓展息息相关。今日亦然。在一个瞬息万变、竞争激烈的世界里，维护和平稳定的环境、有效利用外部资源是一项战略要求。越共中央政治局关于落实越共十四大对外路线的第06-NQ/TW号决议，是对外思维发展的新步伐，将对外工作定位为“重要、经常性”任务，是为国家发展塑造有利国际环境的先锋力量。
在贯彻落实第06-NQ/TW号决议的会议上，越共中央总书记、国家主席苏林强调，越南的发展离不开地区和世界的发展。将民族力量与时代力量、内力与外力紧密结合，不仅是一项客观要求，更是实现国家发展愿景的先决条件。
这也是贯穿越南党对外路线和胡志明思想，特别是自1986年开启革新事业以来的一条红线。但如果说过去对外工作的中心任务是打破包围封锁、扩大关系、为国家建设事业营造有利的国际环境，那么现在提出的要求已高出许多。
为了实现到2045年成为高收入发达国家这一目标，国家需要获取资本、技术、知识、市场和高质量人力资源等新资源。与此同时，以科学技术、创新和数字化转型为主要动力的新发展模式，要求比以往任何时候都更深广的国际连接。
回顾40年革新历程，这一要求完全有现实基础。
从一个曾遭受包围封锁的国家，越南今天已与194个国家建立外交关系，构建了38个伙伴关系框架，是70多个国际组织和论坛的积极成员。越南与230个国家和地区建立了经贸关系，参与了20项自由贸易协定的网络。从1986年困难重重的经济体起步，如今越南经济规模是1986年的近100倍，成为世界第32大经济体，人均收入从不足100美元增至超过5000美元。
越共中央总书记、国家主席苏林明确指出，要从“保护发展空间的外交”转向“构建国家发展能力的外交”；从“融入市场”转向“塑造市场”；从“参与游戏规则”转向“为塑造游戏规则作出贡献”。
从1995年加入东盟、1998年加入APEC、2007年成为WTO成员，到参与CPTPP、EVFTA、RCEP等新一代自贸协定，越南不仅拓展了市场，而且逐步提高了竞争力、吸引了投资、引进了技术，并更深地融入了全球价值链。
国际一体化真正成为提升内力、有力服务国家发展事业的重要动力，其中包括发展科学技术、教育培训、医疗卫生等领域；推动越南经济体发展壮大，与世界深度融合。
这些数字不仅仅是反映一体化的成就。更重要的是，它们表明国家的每一步发展都与对外空间的每一步拓展紧密相连。
因此，第06-NQ/TW号决议最突出的亮点是，与国防、安全一样，对外工作首次被确定为“重要、经常性”的任务。
这是越南党领导思维的重要发展！
过去，对外工作主要为维护和平环境和争取有利的国际发展条件服务。今天，对外工作被置于前沿和中心位置，有助于从早期、从远方、从源头识别和预防冲突风险；同时，主动为国家发展开创最有利的国际条件。换言之，对外工作正被赋予一项更广泛的新使命。
越共中央总书记、国家主席苏林明确指出，要从“保护发展空间的外交”转向“构建国家发展能力的外交”；从“融入市场”转向“塑造市场”；从“参与游戏规则”转向“为塑造游戏规则作出贡献”。
这正是越南党十四大对外路线最突出的新发展步伐！
这一思维源于国家的新地位和新实力。当越南已与全球重要伙伴建立起广泛的关系网络，当经济开放度位居较高行列，当科学技术、创新和数字化转型成为主要发展动力，当战略竞争和技术竞争日趋激烈之时，对外工作就不能只停留在维护关系或按传统方式吸引资源。
对外工作必须主动开辟新的发展空间。那就是实现市场、伙伴和供应来源的多元化。那就是筛选外商直接投资资本，优先高科技项目、与国内企业形成深度联动和进行技术转让的项目，而不是只注重数量。那就是推动技术外交，特别是在创新领域，与世界领先的科技中心建立连接。那就是主动参与提议制定新兴领域的国际框架、规则和标准。
这也是第06-NQ/TW号决议不仅设定保障国家民族利益的目标，而且强调为国际社会共同事务作出贡献的责任的原因。从一个主要参与多边机制的国家，越南日益被期望在解决共同问题、应对全球性挑战如维护和平、应对气候变化、粮食安全、可持续发展、人道主义援助、搜救等方面作出更多贡献。
这正是一个拥有了新地位和新实力的国家的自然发展步伐！
胡志明主席曾教导：“实力如铜锣，外交如锣声；锣好，声音才能传得远”。内力始终起着决定性作用。但为了将内力发挥到极致，需要最大限度地争取外部的有利条件。
第06-NQ/TW号决议正是对越南党全面对外路线和胡志明思想的继承和发展。如果说一体化已经为发展创造了有利环境，那么今天，对外工作则走在前头，保护和拓展这一空间。
这一切都是为了国家在迈向2045年的征程上稳步前行。（完）