时评：“从决议到实践：看得见的成果”

越南共产党第十四次全国代表大会(越共十四大)通过了一系列具有战略远见和思想突破的重要决策。将大会决议高效转化为现实成果，正如越共中央总书记苏林同志在《前进吧！全面胜利必将属于我们！》一文中所强调，这要求全党拿出“决心大十倍、行动快百倍”的精神。

值得特别指出的是，据总书记评价，在党的十四次全国代表大会中，这是第一次由中央委员会在通过大会决议的同时配套颁布行动计划，旨在迅速而高效地把已通过的文件落到实处。



行动计划明确提出2026—2030年阶段具有战略性的重要任务、方案、工程和项目，对责任分工、资源保障、进度安排以及实施条件作出清晰规定，成为各级各部门依据职能职责开展工作的关键依据，为全面完成十四大确定的目标任务提供有力支撑。



行动计划强调，对决议中提出的各项任务，必须坚持“选择准确—推进迅速—落实到底—以结果衡量”的要求。



就在大会闭幕当天，越共中央总书记苏林代表政治局签署颁布了《关于学习、贯彻、宣传和实施越南共产党第十四次全国代表大会决议的指示》（2026年1月23日第01-CT/TW号指示）。



指示要求，贯彻落实大会决议必须立即展开，将传统方式与科技应用相结合，在全党、全军、全民中形成思想统一、行动一致和高度共识。



由此可见，从任何角度审视，越共十四大都被定位为一场“行动的大会、落实到底的大会”。大会提出了极高要求——不仅党员，更要让人民群众能够亲眼看到、切身感受到实实在在的成效，从而持续巩固和提升对党的信任与信心。



将十四大称为“行动的大会”，关键在于决议所体现的总体精神：要求坚决实现从“说”向“干”的根本转变，将“说到做到”作为行动准则，将深刻认识转化为果断行动，坚决反对“多说少做”、“说得好、做得差”、“言行不一”、“官僚主义、形式主义”等现象。



实践充分证明，党的正确主张和国家政策一旦得到整个政治体系和全社会以“决心大十倍、行动快百倍”的力度贯彻落实，必然取得跨越式成功。



越共十四届中央委员会亮相 图自越通社

最新的例证是，1月31日，奠边省十八坪乡楠钦1村的十八坪小学—初中民族寄宿学校正式投入使用。这所现代化校园，是贯彻政治局富有远见和人文关怀决策精神而率先建成的第一所学校。



回顾2025年7月18日，在审议教育与培训部关于在248个陆地边境乡建设248所小学—初中寄宿学校的投资建议时，政治局作出结论：责成政府党组领导并指导各部委、职能机构以及边境各省人民委员会组织实施；同时交由越南祖国阵线党组和中央各团体发动号召各级、各部门、各地方、组织、个人、企业和全社会共同参与，支持边境乡学校建设和改造。



在政府党组强有力领导下，在各部委、地方和全社会的积极参与下，目前已有18个省市边境地区的首批100所学校动工建设，目标是在2026年8月30日前全部完成。



在十八坪小学—初中一贯制寄宿学校落成仪式上，越共中央总书记苏林正式发起同步推进其余148所小学—初中寄宿学校建设，决心按既定目标高质量、成体系完成。



与此同时，“光中战役”也生动证明，只要政策顺民意，再加上政府、各部委、军队、公安、地方和企业的坚决指挥与落实，就完全可以创造“平凡生活中的奇迹”。



这一具有“神速”意义的行动于2025年1月29日在得乐省和盛乡启动，目标是在2025年12月31日前修复34759所受损住房，并在2026年1月31日前重建1597所倒塌、被冲毁的住房，确保人人有房住。

闭幕会现场 图自越通社

经过35天奋战，全部受损住房完成修复，1597所倒塌住房全部重建，进度全面提前完成。 此前，在“全国携手消除临时房、危房”竞赛运动中，也创造了一个“说与做高度统一”的奇迹。仅用1年4个月时间（2024年4月至2025年8月），全国共将334234套临时性房屋、危房改建为符合“地基硬、墙体和框架硬、屋顶硬”的“三硬”安全住房，可抵御风暴、龙卷风，使用年限达20年以上。全国共筹集资金24761亿越盾、270多万个劳动日和45.4万人次参与。



在长期目标方面，2021—2025年阶段可持续减贫工作取得的成效超过国会和政府既定目标，有力印证了越南坚持“说到做到”的实践理念。全国多维贫困户比例从2021年的4.4%下降至2025年的1.3%，优抚政策、社会保障和减贫政策全面落实，充分体现了“不让任何人掉队”的精神。

这些近期实践成果，加上第十四次全国代表大会决议这一全党和整个政治体系的“行动指南”、“前行火炬”，并在“最高政治决心、最大努力程度、最坚决行动力度”的共同推动下，正如总书记苏林所强调的那样，必将引领越南民族不断走向新的胜利与成功。（完）