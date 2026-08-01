日本专家：四大战略转变助力提升越南国际地位

越共中央总书记、国家主席苏林在越共十四届三中全会上提出的四大战略转变，不仅凸显了越南的发展潜力，也有助于在地缘政治日益充满不确定性的背景下进一步巩固国家的经济、政治地位和自主发展能力。这是东京大学城市经济与资源研究中心（SCERU）高级研究员、亚洲开发银行研究所（ADBI）研究员西泽利郎（Toshiro Nishizawa）在接受越通社驻日本记者采访时所作出的评价。

越共中央总书记、国家主席苏林在越共十四届三中全会上提出的四大战略转变，不仅凸显了越南的发展潜力，也有助于在地缘政治日益充满不确定性的背景下进一步巩固国家的经济、政治地位和自主发展能力。这是东京大学城市经济与资源研究中心（SCERU）高级研究员、亚洲开发银行研究所（ADBI）研究员西泽利郎（Toshiro Nishizawa）在接受越通社驻日本记者采访时所作出的评价。



谈及四大战略转型对越南迈向新时代发展的意义，西泽利郎表示，这些战略方向充分展现了越南的发展潜力。他认为，越共三中全会迅速将越共十四大提出的发展愿景转化为可落地实施的政策方向，这将进一步增强各方对越南未来发展前景与发展轨道的信心。



他认为，越南党领导班子坦率正视了亟待解决的问题，并将“创新发展模式”置于国家治理改革进程中的核心位置。所明确的四大战略转变相辅相成，共同构建起统一协调的国家发展框架。



在逐项分析四大战略转变时，西泽利郎认为，前两项转变主要着眼于解决国家内部治理面临的挑战，同时也对越南在地区和国际舞台上的地位产生影响。他指出，从传统发展模式转向以生产率、知识、科技和人力资本为基础的发展模式具有尤为重要的意义，助力越南发挥所取得的经济发展成就，同时在地缘政治不稳定因素仍在持续的背景下进一步增强其经济和政治谈判能力与国际地位。



对于从被动应对转向主动应对传统与非传统安全挑战的第四项转变，西泽利郎认为，这是提升越南自主性与韧性的关键基础。



提及越南采用以生产率、知识、科技、创新和高素质人力资源为核心的新发展模式所面临的机遇与挑战时，西泽利郎表示，许多经济学家指出，仅依靠资本和劳动力投入增长的发展模式，即所谓的“投入驱动型增长”模式，往往尚未充分顾及技术进步、制度变革、资源配置动力以及结构性因素的重要作用。从经济发展史来看，工业革命时期的经济增长并不能仅仅归因于资本和劳动力的增加，其根本动力主要来自技术和制度的重大突破。因此，越南转向以生产率、知识、科技和创新为核心的发展模式，是符合经济发展规律的正确方向。



在他看来，尽管人工智能（AI）等新技术能够带来诸多益处，但也可能加剧个人、社区和企业之间存在的系统性和结构性不平等。因此，他指出，相关政策应着眼于公平地分配发展成果，符合建设公平社会和经济体的长期愿景。



提及越南四大战略转变，特别是主动防范风险和增强国家韧性的转变对越日合作以及越南在区域和全球供应链中的地位所产生的影响时，西泽利郎表示，从日本的角度来看，越南提出的四大战略转变总体上具有积极意义。主动防范风险，提升国家韧性也是日本需要高度重视的问题。



然而，西泽利郎指出，越日合作不应被简单地置于双边关系框架下理解，而应放在更广泛、更复杂的地区背景下加以审视。从地缘政治角度看，两国关系是地区格局中的一部分；从经济角度看，越南和日本都参与更广泛的供应链体系，因此双边合作实际上处于一个多层次、相互关联的生态系统之中。



在地缘政治形势复杂多变，供应链作用日益凸显的背景下，西泽利郎认为，越南和日本应在更广泛的生态体系中实现互利共赢的合作，而不应仅局限于双边合作框架。采取多边化、多层次的合作方式，是提升两国合作质效的重要因素。（完）