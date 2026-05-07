无现金支付加速普及 银行业数字化转型纵深推进

银行业的数字化转型正在加速推进，重点聚焦于无现金支付和数字金融生态体系并取得了诸多积极成效。数字交易的强劲增长不仅反映了消费习惯的变化，也表明金融服务的可及性、管理效率和系统安全性不断提升。

数字交易大幅增长



据越南国家银行的报告显示，2026年前三月，无现金支付活动继续实现显著同比增长。交易笔数增长37.98%，交易金额上涨14.22%，表明经济社会生活中向数字支付转型的趋势日益明显。



从各渠道来看，通过互联网的交易增长最为显著，交易笔数增长65.68%，金额增长28.85%。移动电话渠道继续发挥主导作用，交易笔数增长33.22%，金额增长8.35%。特别是二维码支付，尽管交易笔数增长16.43%，但交易金额却大幅上涨52.4%，反映出这种便捷支付方式在更大额交易中的快速普及。



与此相反，传统支付方式正逐渐收缩。截至2026年3月底，全国市场上共有20699台自动取款机（ATM），同比下降3.01%；而销售时点情报系统(POS)数量则达772552台，略增0.53%。值得注意的是，同期通过ATM进行的交易笔数下降了9.29%，表明现金提取和使用需求持续减少，让位于更加现代化的数字支付方式。



这些数据不仅反映了消费者行为的变化，也彰显了近年来推动无现金支付相关政策的实施成效。



除传统银行体系外，移动货币（Mobile Money）服务在推进普惠金融高质量发展，特别是在农村、山区、偏远地区、边境和海岛等区域方面起着举足轻重的作用。



截至2026年3月31日，注册并使用移动货币的账户总数达1145万户。通过该服务完成的交易数量为564万笔，交易总金额达1543.4亿越盾。尽管其规模与整体市场相比尚不算大，但移动货币已证明其在将金融服务更好地覆盖至难以接触银行服务地区人群方面的有效性。



移动货币的发展不仅有助于提高无现金支付的比例，还助力缩小数字鸿沟，使人们能够以更便捷、低成本的方式获得基本金融服务。



随着数字支付的快速发展，系统安全与保障工作始终被置于首要位置。国家银行已与相关职能机构密切配合，共同开展高科技犯罪的防范与打击工作，同时实施多项技术解决方案，以保护用户权益与交易安全。



随着数字支付的快速发展，系统安全与保障工作始终被置于首要位置。图自越通社

建设数字文化 激发创新动能



行政改革持续是银行业数字化转型过程中的重要支柱之一。多年来，国家银行在行政改革指数中始终位居领先地位。



值得注意的是，该单位已建议削减和简化298项行政审批事项中的269项，占90.3%，同时削减255项经营条件。2025年新增32项全流程在线公共服务，使服务总数提升至57项，完成了100%符合条件的行政审批事项实现数字化的目标。



在2026年头几个月，档案数字化率达73.97%，办结率达78.87%，数字化数据再利用率68.9%。集中式行政手续办理系统在前四月里共受理5300多份申请，民众与企业的满意度始终保持在90%以上。



2026年前几个月，档案数字化率达到73.97%， ·为78.87%，数字化数据复用率为68.9%。集中式行政手续办理系统在前四个月共受理5300余件申请，民众和企业满意度持续保持在90%以上。 不仅推动基础设施与技术发展，银行业还高度重视数字文化建设，激发创新动能，切实落实落实政治局实现科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，激发各单位数字化转型活力，加大技术应用力度等。



上述成果表明，银行业的数字化转型不断向更广范围、更深层次推进，对促进数字经济发展并提升对民众和企业的服务质量作出了重要贡献。（完）