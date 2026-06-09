旅游旺季带动服务业和零售业增长

岘港市近日启动2026年夏季促销活动，活动从6月6日持续至8月31日。这是一项大规模商贸促进活动，旨在刺激消费需求，营造热烈的购物氛围，吸引市民和游客参与消费，推动服务业和零售业发展。

传统旅游市场魅力持续提升



除众多旅游景点外，岘港市历史悠久的瀚市（chợ Hàn）和贡市（Chợ Cồn）两大市场也已成为深受游客欢迎的观光购物目的地。这些传统市场不仅承担着为当地居民提供商品和服务的功能，同时也是具有地方特色的重要旅游产品，为城市商贸发展注入活力。

瀚市是国内外游客青睐的热门景点，市场经营活动十分活跃。为响应岘港市吸引游客的促销计划，市场管理部门推出了多项优惠促销和品牌推广活动，致力于将瀚市打造成为服务旅游业的示范市场。



与此同时，贡市的客流量也显著增长，尤其是来自越南北部各省市的游客数量大幅增加。据估计，前来参观和购物的游客数量同比增长约30%至40%。目前市场商品供应充足，价格总体保持稳定，未出现价格异常上涨现象。



岘港市计划到2030年建设11个旅游特色市场，重点布局于瀚江沿岸及东岸地区，以进一步提升传统旅游市场的吸引力。



多项促销活动有序开展



在本次促销活动期间，岘港市将举办一系列线上线下商贸促进活动，包括2026年岘港越南商品博览会暨OCOP产品展示活动、岘港品牌商品促销节、怀河广场传统产品电商集市以及农村工业产品展销会等。



其中，计划于7月11日在山茶夜市开幕的玉灵参及药材推广活动备受关注，届时将推出丰富多彩的街头文化活动。整个促销活动将以8月12日至17日举行的东—西经济走廊（EWEC）国际博览会作为压轴活动，预计吸引国内外约350个展位参展。

2026年前5个月，岘港市社会消费品零售总额预计达到68.464万亿越盾，占商品零售总额和消费服务收入总额的57.9%，同比增长22.1%。图片来源：越通社

目前，岘港市各大超市、商业中心及连锁门店也同步推出了多项优惠活动。作为当地重要零售企业，GO！岘港超市推出大力度折扣和优惠措施。在不断提升服务质量的同时，该企业还积极打造地方特色产品和 “一乡一品 ”（OCOP）产品专区，向游客展示越南中部地区及全国各地的特色商品。