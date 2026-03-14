旅游
旅游业将困难转变为机遇
国际游客量微降仅为季节性波动
统计局最新数据显示，2026年2月到访越南的国际游客量达220多万人次。继2025年12月的202万人次和2026年1月的245万人次之后，已是国际游客量连续第三个月突破200万大关。今年前两个月，越南接待国际游客共计达近470万人次，同比增长18.1%。
然而，与2026年1月相比，2月游客量下降了9%以上。胡志明市科技大学旅游-餐饮-酒店管理学院副教授阮决胜博士认为，这属于季节性波动。1月通常是许多市场冬季旅游的高峰期，且恰逢部分国家的重大节假日，而2月往往是高峰后的调整阶段。因此，前两个月接待近470万人次的游客量（同比增长逾18%）仍显示出越南旅游业积极复苏与增长的趋势。
然而，在全球旅游运营成本高企、燃料价格波动以及地缘政治不稳影响国际旅游行为的背景下，旅游生态系统在完成今年经营目标方面正面临巨大挑战。
专家分析称，旅游业对安全和政治波动极度敏感。近期中东地区的紧张局势，特别是美国、以色列与伊朗之间的冲突，导致油价上涨，旅游业的运营成本也随之增加。投入成本的上升迫使许多旅行社不得不上调旅游线路价格，从而影响了国际游客的出行决策，或导致其推迟旅行计划。
加大宣传力度，将越南打造成为安全目的地
实际上，中东局势波动已开始影响长途旅游市场。短期内，多家旅游公司正优先转向更为稳定且距离较近的市场，同时加大国内旅游产品的推广力度，以维持越南本土游客的需求。从长远来看，航空公司与旅行社需协同配合，寻找最优运输方案，包括选择合适的中转点，以降低成本并维持双向客源流动。
据越南旅游公司副总经理范英武的分析，欧洲、中东或美国等远途旅游市场主要服务于高净值客户群体。由于该线路的大多数游客都会提前2至3个月订购行程，因此目前的短期波动尚未导致他们立即取消计划。范英武先生评价道：“提早购买旅游行程的游客仍在观望局势，因为许多人相信目前的问题只是短暂性的。一旦形势趋于稳定，国际航线，特别是海湾地区的航线，有望实现较快复苏。”
关于维持国际游客增长势头的解决方案，阮决胜副教授认为，首先需要继续扩大并实现市场多元化，避免过度依赖某些传统市场。特别是拥有近1亿人口规模的国内市场，在国际局势波动的背景下，始终发挥着支撑旅游业维持稳定客源流动的基础性作用。从长远来看，越南旅游市场结构需致力于在近程市场与高消费的远程市场之间得到更加合理的平衡。只有实现市场多元化并提升产品质量，越南旅游才能保持可持续增长，并降低全球旅游市场波动带来的风险。（完）
实际上，中东局势波动已开始影响长途旅游市场。短期内，多家旅游公司正优先转向更为稳定且距离较近的市场，同时加大国内旅游产品的推广力度，以维持越南本土游客的需求。从长远来看，航空公司与旅行社需协同配合，寻找最优运输方案，包括选择合适的中转点，以降低成本并维持双向客源流动。
据越南旅游公司副总经理范英武的分析，欧洲、中东或美国等远途旅游市场主要服务于高净值客户群体。由于该线路的大多数游客都会提前2至3个月订购行程，因此目前的短期波动尚未导致他们立即取消计划。范英武先生评价道：“提早购买旅游行程的游客仍在观望局势，因为许多人相信目前的问题只是短暂性的。一旦形势趋于稳定，国际航线，特别是海湾地区的航线，有望实现较快复苏。”
关于维持国际游客增长势头的解决方案，阮决胜副教授认为，首先需要继续扩大并实现市场多元化，避免过度依赖某些传统市场。特别是拥有近1亿人口规模的国内市场，在国际局势波动的背景下，始终发挥着支撑旅游业维持稳定客源流动的基础性作用。从长远来看，越南旅游市场结构需致力于在近程市场与高消费的远程市场之间得到更加合理的平衡。只有实现市场多元化并提升产品质量，越南旅游才能保持可持续增长，并降低全球旅游市场波动带来的风险。（完）