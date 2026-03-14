旅游业将困难转变为机遇

尽管国际游客量已连续三个月突破200万人次大关，但受中东冲突局势的不利演变及原油价格上涨引发机票价格承压的影响，2026年旅游业正面临诸多挑战。

国际游客量微降仅为季节性波动



统计局最新数据显示，2026年2月到访越南的国际游客量达220多万人次。继2025年12月的202万人次和2026年1月的245万人次之后，已是国际游客量连续第三个月突破200万大关。今年前两个月，越南接待国际游客共计达近470万人次，同比增长18.1%。



然而，与2026年1月相比，2月游客量下降了9%以上。胡志明市科技大学旅游-餐饮-酒店管理学院副教授阮决胜博士认为，这属于季节性波动。1月通常是许多市场冬季旅游的高峰期，且恰逢部分国家的重大节假日，而2月往往是高峰后的调整阶段。因此，前两个月接待近470万人次的游客量（同比增长逾18%）仍显示出越南旅游业积极复苏与增长的趋势。



然而，在全球旅游运营成本高企、燃料价格波动以及地缘政治不稳影响国际旅游行为的背景下，旅游生态系统在完成今年经营目标方面正面临巨大挑战。



专家分析称，旅游业对安全和政治波动极度敏感。近期中东地区的紧张局势，特别是美国、以色列与伊朗之间的冲突，导致油价上涨，旅游业的运营成本也随之增加。投入成本的上升迫使许多旅行社不得不上调旅游线路价格，从而影响了国际游客的出行决策，或导致其推迟旅行计划。



茶师白千层林凭借其迷人的美景与丰富的生物多样性吸引大量国内外游客。图自越通社

