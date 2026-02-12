2026年首月，越南旅游业凭借前所未有的国际游客到访量创下了历史新高。这一行业发展的“里程碑”与民族迈向新征程的重大机遇交相辉映，强有力地证明旅游业在国家新纪元中作为“拳头经济产业”的支柱作用。

越南旅游业强势出圈，客源覆盖全球五大洲



据统计数据显示，2026年1月，越南接待国际游客量近250万人次。这是有史以来单月最高接待量，环比增长21.4%，同比增长18.5%。



国家旅游局代表称，越南接待国际游客量近250万人次这一数字不仅在规模上令人印象深刻，还体现了各市场板块之间显著的增长结构。



具体而言，亚洲客源市场继续发挥支柱作用，接待量约180万人次，占游客总数的73%以上。韩国作为动力市场，接待量近49万人次，环比增长约26%，同比增长17%以上。日本市场表现极其强劲，环比增长41%，同比增长16.9%，显示出高消费群体的良好复苏态势。在东南亚市场方面，多个市场实现高速增长，其中菲律宾增长75%，新加坡增长51.7%，印度尼西亚增长41.4%，泰国增长10.6%。

值得关注的是，印度这一潜力市场表现惊人，同比增长高达 80.5%，使其1月份的到访游客量达到近8.8万人次。印度市场近期表现出的迅猛增长势头，充分证明了越南旅游业在实现客源市场多元化方面所采取的策略是极其正确且有效的。



与此同时，欧洲市场成为增长亮点，游客总数约达 42.4 万人次，环比增长 35% 以上，同比增长近 60%。



在旅游目的地竞争日益激烈以及全球旅游趋势多变的背景下，越南旅游业的突破性增长已成为地区乃至全球的一大亮点。国家旅游局代表



开启全新转型的开端



外国游客身着越南各民族传统服饰，兴致勃勃地亲手包扎粽子。图自越通社

实际上，越南旅游在国际旅游版图上的地位正日益巩固。过去一年中，越南旅游频繁出现在各大顶级目的地评选榜单中，并在亚洲乃至全球奖项中屡获殊荣。从各具特色的评估指标看，越南已成为能够满足各类游客需求的“全能型”目的地：越南面包被CNN评为全球最美味面包；越南美食在全球最受欢迎条状类食物排行榜中位居第二；美奈登顶2026年全球旅游趋势榜首；越南入选全球20大理想避寒胜地；并跻身全球5大最适合独旅国家之列等。



值得一提的是，越南在吸引中国游客的竞争中首次反超泰国，并保持较大领先优势：2025年越南接待中国游客约530万人次，而泰国仅为450万人次左右。



美国《纽约时报》（全球发行量最大的报刊之一）将越南选入2026年“全球旅游趋势地图”的52个目的地之一，并将越南称赞为东南亚地区迅速崛起的旅游强国。



该报写道：“越南凭借享誉全球的美食文化、从壮丽山峦到热带雨林的宏伟自然景观以及悠久的历史，每年吸引着数百万游客。此外，预计将于今年完成的旅游基础设施重大投资，将助力越南做好充分准备，在2026年迎接新一波游客浪潮。



据国家旅游局称，1月份越南接待国际游客量达到创下记录的250万人次不仅是一个令人印象深刻的数字，还被视为越南旅游业开启新增长周期的起点。我们正从“复苏状态”转向“提升增长质量”和“增强竞争能力”的阶段。这一成果并非偶然，而是多项战略因素共同作用的结果，这些因素帮助越南的国际旅游市场持续得到重新定位。



国家旅游局领导强调，“在旅游目的地竞争日益激烈以及全球旅游趋势瞬息万变的背景下，越南旅游业的突破性增长已成为地区乃至全球的一大亮点。”



在新的纪元中讲述新的故事



富国岛 La Festa 酒店”。图自越通社

2026年，越南旅游业设定了宏伟目标：接待国际游客量2500万人次，为1.5亿人次国内游客提供服务，旅游总收入预计达到约1125万亿越盾。太阳集团副总经理童氏玉映认为，国际游客接待量达2500万人次的目标虽是一项巨大挑战，但若能保持目前的增长势头，这一目标完全可以实现。

为了在新纪元中实现新突破，越南需重点关注三大支柱：其一，实现旅游产品多样化并提升其质量；其二，加强国际航线连接，特别是针对远程和高消费市场；其三，推动政府、企业与地方在旅游投资、推广及运营方面的紧密协作。 太阳集团领导

LuxGroup总经理范河也认为，今年接待国际游客2500万人次的目标在数量上完全可行，但真正的挑战在于质量。越南旅游的核心在于重新进行国家品牌定位：从“人多价廉”转向“高质、深度与可持续”，以全新的姿态迈向新纪元。



此外，游客日益青睐可持续目的地，要求企业必须实现“绿色化”并提供负责任的旅游体验。ESG（环境、社会与治理）已从口号转变为核心竞争准则。第三大轴心是新一代全球化：开放式价值链——智能连接——文化共鸣。此时，旅游业不再仅仅是目的地的组合，而是打造成了一个国家品牌。（完）