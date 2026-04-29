新疆旅游推广活动助力越中旅游合作

4月27日，河内中国文化中心与中国新疆维吾尔自治区文化和旅游厅在河内联合举办题为“新疆是个好地方”的2026年新疆文化和旅游资源海外推广活动。

中国驻越南大使馆参赞邢久强表示，越中两国关系密切，文化和旅游交流是增进两国人民相互了解和深化友谊的重要桥梁。该活动是落实“2026-2027越中旅游合作年”的活动之一，为越南人民增进对中国特别是新疆的了解创造了机会，同时拓展了双方旅游合作的可能性。

越南国家旅游局副局长阮氏花梅表示，在2011-2020年、2024-2025年阶段，特别是2025年，中国一直是越南旅游业最大的客源市场。越南同时也跻身中国前五大外国客源市场，有年份赴中国越南游客人数超过800万人次。越南拥有超过1亿人口，中国拥有超过14亿人口，两国旅游发展空间仍然巨大，需要继续推动以有效落实《2026-2027年越中旅游合作联合声明》。

在两国在航空连接和签证方面出台诸多便利政策的背景下，两国之间的游客量有望继续增长。阮氏花梅希望双方旅游企业加强合作，开发新的旅游产品，满足游客多样化的需求。



河内中国文化中心主任张德山表示，越南是中国旅游的重要市场。新疆是一片拥有雪山、草原、沙漠、绿洲等多样化景观以及许多与“丝绸之路”相关的遗迹的土地，具有与越南发展旅游合作的潜力。



据航空旅游股份公司（Avitour）总经理阮忠军介绍，得益于直飞航班和宽松的签证政策，近年来越中旅游连接更加便利。然而，由于距离遥远、旅游团费用仍较高，越南游客到访新疆的数量仍然有限。加强文化交流和旅游刺激，有望推动开发更多合适的旅游线路，促进越中双向旅游的发展。（完）