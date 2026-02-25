新春年味浓 林海迎客旺

在2026丙午年春节期间，嘉莱省和得乐省凭借森林与海洋优势，游客量显著增长。

在2026丙午年春节期间，嘉莱省和得乐省凭借森林与海洋优势，游客量显著增长。



山海联动



得乐省文化体育与旅游厅23日表示，从2月17日至22日（即正月初一至初六），该省接待游客约达39.5万人次，较2025年同期增长超过33%；旅游总收入超过4570亿越盾，增长25%。



按计划，丙午年正月，得乐将举办多项迎春活动，为民众和游客提供服务。值得一提的是，今年是该省首次在春节期间组织山海联动的旅游活动，给游客留下了深刻印象，在新的发展空间中充分发挥本省的潜力与优势。



2026年，得乐省设定了接待游客800万人次（同比增长9%），旅游收入为16万亿越盾（同比增长17%）等目标。

得乐省美丽风光。图自越通社

除了一系列迎春活动外，2026年，得乐省将举办多项大型文旅活动，如金枪鱼节、求鱼节、DJ音乐节暨旅游时装秀、马拉松赛、榴莲节、得乐各民族文化遗产周等活动，期待将吸引大量游客前来参加。



春节假期旅游收入达近9000亿越盾



据嘉莱省文化体育与旅游厅的消息，在2026丙午年春节期间，到访嘉莱的游客量约达84.8万人次，同比增长16%。其中，国际游客达1.55万人次，增长65%；过夜游客约达11.7万人次，增长25.5%。旅游收入约达9000亿越盾。



据嘉莱省文化体育与旅游厅评估，各旅游景点和节庆活动的参观游客量较去年同期有所增长，主要集中在除夕文艺晚会、生肖吉祥物展区、新春活动及体验项目等。



从2月16日至22日，从河内和胡志明市飞往符吉机场的航班约有216架次，有252趟次火车往返于绥和站和归仁站（平均每天28趟次）。



嘉莱文体旅游厅厅长杜氏妙幸表示，春节期间，嘉莱省在全省范围内，特别是偏远地区和少数民族地区，组织了多项文体旅游活动。各旅游单位严格遵守服务价格明码标价规定，主动提升服务质量，设立举报、咨询电话，为游客提供帮助。（完）