新春出游：不容错过的旅游目的地

近年来，除春节期间阖家团圆这一传统习俗外，春节出游正逐渐成为一种流行趋势。

新春出游不仅是一趟旅行，更寄托着人们对好运、平安的期盼，并让游客在旅途中体验越南各地独具特色的文化风貌。









每逢新春佳节，首都河内始终是具有吸引力的目的地之一。春节期间的河内既沉静古朴，又洋溢着浓浓的春意。







河内的春节氛围既沉静古朴，又洋溢着浓浓的春意。图自越通社



漫步在河内古街区的小街小巷，游客可以轻松看到盛放的桃花、金黄的金桔盆景、书写红色春联的摊位，以及屋檐前袅袅升起的檀香气息。

tet ho guom 2 tet ho guom 5 tet ha noi 1 t tet ho guom 7 tet ho guom 1 t t

新春到来之际，河内街头洋溢着节日色彩。图自越通社

新春伊始，文庙—国子监成为众多民众前来求字祈福的地方，寄托着对学业进步、事业顺遂的美好期望。

游客到文庙求字。图自越通社

还剑湖、玉山祠和镇国寺也是人们春节期间前往祈福、祈求家人平安的熟悉去处。

春节里的河内少了喧闹，生活节奏慢了下来，使游客得以充分感受依然较为完整保留的传统春节韵味。

春节初一的河内，静谧而安宁。图自越通社

若钟情于微寒的气候，渴望寻找一处有别于都市喧嚣的空间，沙坝无疑是理想之选。每逢春节，这座云雾缭绕的小镇仿佛披上了一层诗意而斑斓的春装，既浪漫静谧，又洋溢着少数民族浓郁的文化色彩。漫山遍野的李花、桃花竞相绽放，洁白如雪，与色彩鲜艳的民族织锦服饰相互映衬，勾勒出一幅别具一格、难以复制的高原春景。

春节期间，沙坝李花与桃花盛开，白花点缀着连绵的山坡。图自越通社

新春时节来到沙坝，游客不仅是为赏景而来，更是为了沉浸式体验当地独特的民族文化：热闹的集市、传统节庆活动、悠扬的芦笙舞步、情意绵长的笛声，以及充满年味的春季集市。与此同时，番西邦峰——“印度支那屋脊”，也成为不少游客在新年伊始选择挑战自我的目的地，寄托着突破自我、迎接新一年的美好期许。

sapa 7 sapa 5

春节期间来到沙坝的游客有机会体验当地各种传统游戏。图自越通社

沙坝的各种美食。图自越通社

顺化古都以其温润、沉静的气质著称，是新春之际寻求内心平和之人的理想目的地。顺化的春节并不喧闹热烈，而是保留着浓厚而庄重的传统色彩。



顺化的春节并不喧闹热烈，而是保留着浓厚而庄重的传统习俗。图自越通社

绿荫成行的街道、古朴宁静的寺庙，以及静静流淌的香江，共同营造出一方清雅安然的空间。

hue 2

顺化宁静、充满诗意之美。图自越通社



新春游顺化，游客常前往大内、天姥寺，探访阮朝诸位皇帝的陵寝，或只是沿着香江漫步。

顺化美食同样令人难忘：圆粽、酸肉，以及姜蜜饯、椰丝蜜饯等传统年节甜点，处处散发着浓浓的春节风味。顺化不仅是一处观光之地，更是一座适合品味慢节奏生活的城市，让人在一年奔波之后，得以静下心来，细细体会生活的从容与安宁。

顺化的特色美食。图自越通社

近年来，岘港凭借海洋、山峦与现代都市景观的和谐融合，逐渐成为春节期间众多家庭的热门选择。

岘港凭借海洋、山峦与现代都市景观的和谐融合，逐渐成为春节期间众多家庭的热门选择。图自越通社



新春时节，这里的气候温和宜人，非常适合开展各类户外活动。游客可以前往巴拿山、漫步美溪海滩、探访山茶半岛，或参观象征着这座年轻、充满活力城市的龙桥。

一系列迎春活动在岘港市纷纷进行。图自越通社

岘港同时也是通往会安、顺化等地的理想中转站，便于串联形成一条丰富而完整的春节出游线路。春节期间，城市街道装点着缤纷的春花、灯笼与多样的街头文化活动，营造出既现代又亲切的节日氛围。

岘港的各种春节美食。图自越通社

春节期间的会安展现出一种独特的美感——温暖、古朴而浪漫。成排的黄色老屋、色彩斑斓的灯笼以及宁静流淌的淮河，共同勾勒出一幅充满怀旧气息的画面。与旅游旺季相比，春节时的会安少了几分喧闹，多了几分从容，游客可以悠闲漫步古街，品尝当地美食，细细体会这里缓慢而安宁的生活节奏。

春节期间的会安展现出一种独特的美感——温暖、古朴而浪漫。图自越通社

放水灯祈福、书写新年心愿、参与民间传统游戏等活动，为旅程增添了别样的意义。会安既适合家庭出游，也非常适合那些希望在新春时节寻找一处宁静、富有文化韵味空间的游客。



居民和游客放水灯祈福、书写新年心愿。图自越通社



不同于北部的微寒与中部的沉静，越南南部在春节期间迎来阳光明媚、温暖宜人的天气。这也成为许多游客选择氛围热闹而开放、充满节庆色彩的南方开启新春之旅的重要原因。

胡志明市是最具代表性的目的地之一。春节期间，城市街头布置起绚丽多彩的迎春花街、年货集市、书法街以及装点一新的市中心街区。游客可以漫步阮惠步行街赏花，探访滨城市场、圣母大教堂或白藤码头，在感受城市活力的同时，体会依然浓郁的新春气息。



越南南部在春节期间迎来阳光明媚、温暖宜人的天气。图自越通社

离开都市，西部水乡带来截然不同的体验。在新春时节，芹苴、永隆、槟椥或安江展现出一幅宁静而生动的画卷：果园硕果累累，水上市场热闹非凡，蜿蜒的水道勾勒出典型的西部风情。西部之旅不仅是观光赏景，更是一段品味乡土美食、聆听南部才子弹唱、感受南方人质朴温和性情的春日旅程。

头顿或富国岛则是在海边迎接新年的理想选择。图自越通社

此外，头顿或富国岛则是在海边迎接新年的理想选择。碧海、金色阳光与清新的空气带来放松身心的体验，仿佛为忙碌的一年进行一次“能量重启”。如果说越南北部以桃花与粽子唤起春节记忆，南部则在暖阳、金黄的梅花与带着淡淡咸味的海风中开启春天。



南方春游：情感之旅与新的开始

春节期间的旅行，不仅是一段行程，更是一场情感的旅程。每一个目的地都有独特的色彩与故事，帮助人们拓展体验、焕新精神。有的人选择热闹的地方，融入节庆的欢愉；有的人走向山林，享受宁静与安然；也有人奔赴海边，迎接新年的第一缕阳光与海风。无论选择何处，最重要的始终是获得休憩的感觉，与亲人相聚，并以美好的回忆开启新的一年。

春节期间去旅游，不仅是一段行程，更是一场情感的旅程。图自越通社

在现代生活节奏中，年初春游正逐渐成为一种新的文化现象——传统与现代交融之地。这不仅是领略祖国山河之美的契机，更是人们找回内心平衡、滋养积极能量、开启充满希望新一年的方式。（完）