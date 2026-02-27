旅游
新时期越南旅游发展战略：完善机制体制，重构旅游发展空间
完善机制体制 吸引国际游客
2025年，旅游业积极推进政策研究与完善，主动建言献策，推动出台多项机制措施，为企业经营活动创造便利条件，并增强对国际游客的吸引力。更加开放的签证和出入境政策持续发挥积极效应，成为提升越南旅游目的地国际竞争力的重要催化剂。
跨部门协调机制不断加强，确保从中央到地方的统一指导与高效执行，进一步提升行业管理与治理能力。政府相继出台系列行动计划，将旅游发展与实现高经济增长目标紧密结合，重点围绕刺激市场需求、丰富旅游产品、推进数字化转型、优化营商环境和提升服务质量等。
《2021—2030年旅游体系规划实施计划（展望至2045年）》的落实，明确了各部门和地方的任务分工与协同机制，有效推动战略规划落地实施，进一步统筹资源投入，促进旅游基础设施、产品体系和市场结构的协调发展。
签证政策继续成为推动旅游便利化的亮点。扩大免签范围、推进电子签证，以及对投资者、专家和会奖旅游（MICE）客群实施有针对性的优惠政策，显著增强了越南旅游目的地的吸引力与竞争优势。这些举措体现了更加灵活开放、以游客为中心的管理理念。
与此同时，行政手续改革持续深化，切实为企业减负增效。多项许可程序得到简化，相关费用和服务政策的调整为企业降低成本、恢复和扩大经营创造了有利条件，增强了行业在新形势下的适应能力和发展韧性。
重构旅游发展空间
进入2026年，完善体制机制仍被确定为重点任务。近十年来，2027年《旅游法》为旅行社、住宿、导游管理、市场推广和目的地管理等方面提供了制度保障，有力推动了旅游业的快速发展。
然而，面对数字化转型、平台经济、绿色旅游、智慧旅游以及新型商业模式的兴起，研究修订和完善旅游相关法律法规已成为现实需要，旨在构建更加现代化、系统化、符合发展趋势的法律体系。这将有助于提升行业竞争力，吸引更多投资，推动旅游业在新时代成为经济支柱产业。
今后，越南旅游业将致力于构建以高附加值、优质服务、创新驱动和可持续发展为核心的新增长模式。结合行政区划调整和地方治理模式优化，旅游发展空间进一步拓展，为打造跨区域旅游线路、主题产品体系和旅游走廊创造了有利条件。
更为广阔的发展空间有助于提升资源配置效率，加强区域联动，培育新的旅游增长极。凭借清晰的战略方向、持续完善的政策体系以及中央与地方的高度协同，越南旅游业有望在新阶段实现更高质量的发展，为国家经济持续稳定增长和深度融入国际社会作出积极贡献。