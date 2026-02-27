新时期越南旅游发展战略：完善机制体制，重构旅游发展空间

越南旅游业正迎来突破性发展的契机，以巩固其作为经济重要增长引擎的地位。在此背景下，完善政策机制、营造畅通现代的营商环境成为推动旅游业实现快速可持续发展的关键要求。

完善机制体制 吸引国际游客



2025年，旅游业积极推进政策研究与完善，主动建言献策，推动出台多项机制措施，为企业经营活动创造便利条件，并增强对国际游客的吸引力。更加开放的签证和出入境政策持续发挥积极效应，成为提升越南旅游目的地国际竞争力的重要催化剂。

图自越通社



跨部门协调机制不断加强，确保从中央到地方的统一指导与高效执行，进一步提升行业管理与治理能力。政府相继出台系列行动计划，将旅游发展与实现高经济增长目标紧密结合，重点围绕刺激市场需求、丰富旅游产品、推进数字化转型、优化营商环境和提升服务质量等。



《2021—2030年旅游体系规划实施计划（展望至2045年）》的落实，明确了各部门和地方的任务分工与协同机制，有效推动战略规划落地实施，进一步统筹资源投入，促进旅游基础设施、产品体系和市场结构的协调发展。



2026丙午马年春节假期期间，芹苴市接待国际游客超过32000人次。图自越通社

签证政策继续成为推动旅游便利化的亮点。扩大免签范围、推进电子签证，以及对投资者、专家和会奖旅游（MICE）客群实施有针对性的优惠政策，显著增强了越南旅游目的地的吸引力与竞争优势。这些举措体现了更加灵活开放、以游客为中心的管理理念。



与此同时，行政手续改革持续深化，切实为企业减负增效。多项许可程序得到简化，相关费用和服务政策的调整为企业降低成本、恢复和扩大经营创造了有利条件，增强了行业在新形势下的适应能力和发展韧性。



重构旅游发展空间



进入2026年，完善体制机制仍被确定为重点任务。近十年来，2027年《旅游法》为旅行社、住宿、导游管理、市场推广和目的地管理等方面提供了制度保障，有力推动了旅游业的快速发展。

然而，面对数字化转型、平台经济、绿色旅游、智慧旅游以及新型商业模式的兴起，研究修订和完善旅游相关法律法规已成为现实需要，旨在构建更加现代化、系统化、符合发展趋势的法律体系。这将有助于提升行业竞争力，吸引更多投资，推动旅游业在新时代成为经济支柱产业。

