数字经济——增长的突破性动力

数字经济被确定为越南增长的突破性动力，目标是到2030年占国内生产总值（GDP）的30%。为实现这一目标，需要在体制、基础设施和人力资源方面同步实现突破，同时将重心从规模扩张转向深度发展，提升本土附加值、技术自主能力以及国内企业的引领作用。

经济增长新动力

2025年，数字经济继续巩固其作为越南经济重要增长动力之一的地位，并与国家数字化转型进程紧密相连。根据财政部统计总局的数据，数字经济增加值占GDP比重预计达14.02%，相当于721亿美元，比2020年增长1.64倍。根据谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的《2025年东南亚数字经济年度报告》，预计越南数字经济总商品价值将在2025年底达到390亿美元，同比增长17%。

2025年PV GAS无人机创新杯大赛旨在寻找服务于低空经济发展的解决方案。图自《人民军队报》



数字经济通过在整个生产、经营和社会管理过程中应用数字技术、大数据、人工智能、电子商务和数字平台，为企业和民众创造了众多新机遇。电子商务、数字金融、智慧物流和数字平台等领域正在创造巨大的附加值，为经济增长做出积极贡献。在社会生活中，在线公共服务、无现金支付、数字教育和数字医疗日益普及，有助于提升民众的生活质量。



在地方层面，数字经济已成为各地区之间增长差异的明显因素。2025年，有4个省市数字经济增加值占其本地生产总值（GRDP）的比重超过20%，包括北宁省、太原省、富寿省和海防市。两个主要经济中心河内市和胡志明市的数字经济增加值占其GRDP的比重分别达到17.34%和13.43%。



统计总局局长阮氏香表示，所取得的成果表明，数字经济不仅在规模上快速发展，而且日益对经济增长、提高劳动生产率和国家竞争力做出实质性贡献。

从“数字化”转向“创造数字价值”

尽管取得了诸多积极成果，但越南数字经济仍面临不少挑战。我国数字经济仍主要是将传统经济活动迁移到网络环境中，而基于核心技术的创新程度仍然有限。数字经济占GDP比重增长迅速，但本土附加值尚未与之相匹配；对跨国数字平台的依赖程度仍然较高。网络安全、数据和个人信息保护方面的挑战也日益紧迫。



在数字经济结构中，行业和领域间的差异仍相当明显。一些行业的数字化程度非常低。这些行业的总增加值仅约占数字经济总增加值的0.01%。

从旅游领域的实际运营经验来看，海豚贸易投资有限责任公司（Dolpintour）总经理范明光表示，目前超过80%的客户完全在数字环境中进行信息查询、服务比价、预订行程和酒店。然而，企业的数字化转型过程仍面临诸多困难，其中最普遍的是缺乏懂技术的人力资源，以及初期技术投资成本相对较高。



为了实现到2030年数字经济占比达到GDP约30%的目标，专家认为这需要采取突破性解决方案，将重心从规模扩张转向提升发展质量和深度。首先，需要继续完善数字经济的体制、政策和法律框架；有针对性地实施支持中小微企业数字化转型的计划。与此同时，需要继续投资数字基础设施，保障网络安全和个人数据保护。



数字经济不仅是必然趋势，也是越南经济增长的突破性动力。有效利用数字经济机遇，结合改革创新和技术自主，将是越南实现快速、可持续发展的关键。（完）