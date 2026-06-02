数字时代中的文化发展

近期一系列音乐会、娱乐节目及数字平台上的创意产品的爆发，显示出公众文化享受和互动的需求正在发生深刻变化。在这些趋势性动向的背后，是一个新的文化生态系统的形成，其中数字技术、内容平台、创意社群以及公众成为了传播和塑造文化价值的直接参与者。

根据越共中央政治局2026年1月7日发布的关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议，文化被确定为社会的精神基础、重要的内生资源、社会经济发展的动力以及国家的软实力。



构建数字文化生态系统



构建数字文化生态系统的精神贯穿于政治局第80-NQ/TW号决议，体现在关于文化数据基础设施、数字内容平台、文化领域数字化转型以及文化产业发展等方向中。



数字平台正在改变人们接触和消费文化的方式。社交媒体上的一条短视频可能产生比许多传统表演节目大得多的传播力；一部在线电影可以将国家形象跨越国界；一种音乐趋势可以迅速影响年轻一代的审美趣味。

附图。来源：越通社

在数字时代唤醒文化资源



河内文化大学教授郑生认为，当前最大的挑战不在于全球文化趋势的传播速度，而在于识别和巩固越南文化的核心价值体系。在数字环境中，特色越鲜明，传播力就越强。



正因如此，政治局第80-NQ/TW号决议不仅设定了维护和发展文化价值的目标，还着眼于构建一个拥有国家文化数据基础设施、越南数字内容分发平台、数字博物馆、数字图书馆、在线剧院以及开放创意空间的数字文化生态系统。



公众不再被动 河内文化大学教授郑生认为，当前最大的挑战不在于全球文化趋势的传播速度，而在于识别和巩固越南文化的核心价值体系。在数字环境中，特色越鲜明，传播力就越强。正因如此，政治局第80-NQ/TW号决议不仅设定了维护和发展文化价值的目标，还着眼于构建一个拥有国家文化数据基础设施、越南数字内容分发平台、数字博物馆、数字图书馆、在线剧院以及开放创意空间的数字文化生态系统。

团员青年参观越南国家传统剧院活动，有助于具体落实政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议。图自越通社

人民艺术家、河内话剧院院长忠孝认为，今天的公众不仅是接受者，还直接参与创造、传播和塑造文化趋势。多场音乐演唱会持续“售罄”，或关于遗产、传统艺术的视频在数字平台上吸引数百万次观看，这表明年轻人正在用数字时代的方式越来越深入地参与到文化生活中。



忠孝表示：“自文化体育旅游部、教育培训部与河内市联合实施校园舞台提案以来，我们每年为全市的学生带来数百场演出。课本中的许多文学作品被搬上舞台，让他们通过情感和直接体验来接触，而不是仅仅通过书本学习。”