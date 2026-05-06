数字技术“重绘”就业版图

数字技术的快速发展，尤其是生成式人工智能（GenAI），正在深刻改变越南的就业结构。当数百万劳动者面临工作性质改变的风险时，劳动力市场不仅在行业结构上发生位移，还对提升技能、保障体面就业以及新背景下的政策适应提出了紧迫要求。

数字技术的快速发展，尤其是生成式人工智能（GenAI），正在深刻改变越南的就业结构。当数百万劳动者面临工作性质改变的风险时，劳动力市场不仅在行业结构上发生位移，还对提升技能、保障体面就业以及新背景下的政策适应提出了紧迫要求。



数字技术浪潮重塑就业结构



在数字化转型和人工智能普及的影响下，越南劳动力市场正进入一个强力转型阶段。根据国际劳工组织（ILO）4月份发布的最新报告，越南约有1150万劳动者中，每五人就有1人从事可能受到生成式人工智能（GenAI）影响的工作。



值得注意的是，技术的影响并非如先前许多人担心的单纯是“夺走工作”。事实上，更普遍的情景是工作内容的改变，即重复性、标准化的任务逐渐被自动化取代，而人类则转向承担对思维、创意和互动要求更高的一部分工作。



值得注意的是，技术的影响并非如先前许多人担心的那样单纯是“夺走工作”。事实上，更普遍的情景是工作内容的改变，即重复性、标准化的任务逐渐被自动化取代，而人类则转向承担对思维、创意和互动要求更高的一部分工作。



然而，国际劳工组织也指出，并非所有的影响都是负面的。在销售等许多领域上，生成式人工智能可助力提升生产力，改善服务质量并创造新的就业模式。



就业质量挑战与政策适应要求



除了技术带来的机遇外，越南劳动力市场也面临着结构性挑战，尤其是与就业质量相关的挑战。



企业招聘人员在数字平台上进行直播，以招聘劳动者。图自越通社



根据国际劳工组织发布的《2026年全球就业和社会趋势报告》，尽管全球失业率稳定在4.9%左右，但就业质量却呈现停滞趋势。数以亿计的劳动者仍在处于不稳定、低收入或缺乏社会保障的条件下工作。



在越南，挑战不仅在于创造足够的就业机会，还在于创造高质量、高生产率且具有高适应性的职位。向数字技术、绿色能源、循环经济等高附加值产业转型的过程虽在进行中，但仍不均衡。这是提升劳动生产率和收入水平的主要障碍之一。



在此背景下，当务之急是制定配套政策，以充分利用数字化转型带来的机遇，同时最大限度降低劳动者面临的风险。专家认为，首先需要加大对教育和技能培训的投入，特别是数字技能、适应能力和终身学习能力。



其次，需要完善劳动力市场信息系统，助力就业趋势预测，并更有效地实现劳动力供需对接。密切监测人工智能（AI）及新技术带来的影响，将有助于管理机构及时调整政策。



专家建议的另一项解决方案是，在职场中结合社会对话，负责任地推动人工智能的应用。



最后，必须重视对易受损群体的保护政策，包括女性劳动力、青年劳动力以及非正式部门的劳动者。这不仅具有社会保障意义，更有助于确保数字化转型过程的公平性与包容性。



总体而言，越南在数字时代的劳动力市场转型是一个必然且不可逆转的过程。技术正在为提高生产力、创造新就业机会和推动增长开启巨大机遇。然而，随之而来的还有技能、就业质量和不平等方面的挑战。



越南管理和引导这一转型过程的方式，将决定技术成为包容性发展的动力，还是拉大劳动力市场差距的因素。这需要一种主动、配套且长期的应对方案，其中人必须被置于所有政策的核心位置。（完）