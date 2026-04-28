数字化转型：从党的主张到外国人的实际体验

从居留登记、电子身份认证到线上行政手续办理，许多在越南生活的外国人正亲身感受到数字政府带来的变化。这些体验在一定程度上体现了第57号决议的精神——以人民和企业为中心，创新运行与服务方式，正逐步走进现实生活。

从用户体验到交互体验：数字化转型的必经之路

在越南政府颁布第69 号法令生效后，持有有效暂住证或永久居留证、且有申请二级电子身份认证账户需求的外国人，可以前往公安部出入境管理局或各省公安机关出入境管理部门采集生物识别信息。韩国KGS国际学校系统董事长金智恩女士，是首批前往河内市公安局出入境管理部门提交外国人二级电子身份认证申请材料的人员之一。

在2025年6月25日首次在越南亲自办理公共行政手续时，令金智恩女士印象深刻的，并非办理速度，而是流程的透明度，以及用户在服务过程中的可追溯性和自主性。

“ 作为一名外国投资者，我高度评价越南在行政改革和公共服务数字化方面所作的努力，致力于建设更加友好的行政体系，为个人和企业减少手续、缩短办理时间创造便利条件。 韩国KGS国际学校系统董事长 金智恩

从一位在越南生活超过10年的外国人的角度来看，KGS国际学校系统校长郑永吴先生表示，他能够清晰感受到越南的积极变化，特别是在数字技术应用方面。

“ 近年来，得益于数字化政策的重大转变，越南的发展速度不断加快。每当我到机场或类似场所时，都能更加直观地感受到这一变化。现在，我只需出示电子机票和手机上的VNeID应用程序，就可以登机，而不再像几年前那样必须出示纸质票据 KGS国际学校系统校长郑永吴

曾在包括美国和日本在内的多个国家从事英语教学的美国籍教师塞缪尔·赫伯特·布林克霍夫表示，目前大多数国家都在向数字身份转型，这带来了极大的便利。虽然在某些方面越南起步稍晚，但可以看出，越南正在加快追赶，并朝着数字身份发展的正确方向迈进。

“ 每次我去警察局办理事务都没有遇到任何问题，过程非常快捷、简单。现在也不需要随身携带身份证件，只需在线出示即可。在行政办理方面，我明显感觉到效率大大提高，办理速度也更快了

美国籍教师塞缪尔·赫伯特·布林克霍夫

谈及二级电子身份认证账户带来的积极作用，越南出入境管理局副局长邓俊越表示，该账户以生物识别数据为基础，实现对外国人身份的有效核验，并显著提升相关服务便利度。通过该账户，外国人在进行电子交易时无需携带护照、暂住证或永久居留证，即可证明其合法居留身份；同时，还可用于办理部分公共行政事务及银行、医疗、保险等业务，进一步减少线下办理需求。

“ 为实现到2030年成为现代工业化国家、到2045年成为高收入发达国家的目标，必须把科学技术、创新和数字化转型作为关键动力。发展科学技术和推进数字化转型，只是实现这一目标的重要手段；而突破与创新，才是创造奇迹的决定性因素。唯有通过突破性创新，才能实现跨越式、革命性的进步，突破既有瓶颈与局限，取得更加卓越和突出的发展成果。 越共中央总书记、国家主席苏林强调

为实现到2030年成为现代工业化国家、到2045年成为高收入发达国家的目标，必须把科学技术、创新和数字化转型作为关键动力。发展科学技术和推进数字化转型，只是实现这一目标的重要手段；而突破与创新，才是创造奇迹的决定性因素。唯有通过突破性创新，才能实现跨越式、革命性的进步，突破既有瓶颈与局限，取得更加卓越和突出的发展成果。

外国人二级电子身份认证账户发放比例统计 来源：越南出入境管理局 48% 37% 15% 韩国公民 (48.2%) 中国公民 18960 (37.1%) 日本公民 (14.8%)

数字技术的应用正有助于缩小政府与服务对象之间的距离，增强双向互动，提高行政办理的透明度与效率。通过线上服务和电子化材料，个人和企业可以更加主动地随时随地办理、跟踪相关手续。但与此同时，如果政策执行及理解在不同部门之间尚未实现统一，企业与受理部门在办理过程中仍可能面临一定困难，具体表现为由于权限划分及政策解读存在差异，导致部分申请材料在不同部门之间反复流转。

“ 对于外国人而言，可通过电子身份认证账户办理部分公共行政事务，以及开展银行、医疗、保险等相关业务，从而减少前往政府部门现场办理手续的需要。 越南出入境管理局副局长邓俊越大校

越南出入境管理局副局长邓俊越表示，目前在为外国人办理二级电子身份认证账户申请受理工作中仍存在一些困难。首先，在语言方面，并非所有符合条件的外国人都能够使用英语，因此，出入境管理局需要加强配备能够熟练使用韩语、汉语等外语的工作人员，以便在受理过程中做好宣传与指导。其次，大多数符合申请二级电子身份认证账户条件、持有暂住证的外国人主要在工业园区工作，在时间安排上存在一定困难，影响其办理相关手续。

越南出入境管理人员协助外国人办理二级电子身份认证。图自：越通社

金智恩表示，尽管越南近年来取得了显著发展，但在实际操作中，仍存在手续繁琐、衔接不够顺畅等问题，尽管政府已作出诸多改进努力。她以国际教育领域为例指出，目前最大的瓶颈在于跨部门协同不足：在邀请外国专家担任校长时，负责签发工作许可的部门要求需获得教育主管部门的认可，而教育主管部门又以劳动部门签发的工作许可为依据。

“ 我相信，一旦上述问题得到解决，越南将能够更快实现全面数字化转型 金智恩强调

实践表明，越南公共行政服务正不断向现代治理标准靠拢，但仍需进一步打通跨部门协同中的堵点。数字化转型只有与治理理念的转变相结合，才能真正走向深入，这也正契合第57号决议所倡导的精神。

数字技术的应用正有助于缩小政府与服务对象之间的距离。

数字时代与第57号决议

在过去的十年间，全球范围内掀起了一股强劲的数字化转型浪潮，推动了科学技术与创新发展的重大突破。大数据（Big Data）、人工智能（AI）和物联网（IoT）等技术成果，不仅重塑了经济社会结构，也对公共治理模式和企业运营产生了深远影响。在此背景下，包括越南在内的各国都面临着迫切要求，即制定有效战略，把握发展机遇。

在这一进程中，2024年12月22日越共中央政治局颁布的第57号决议（57-NQ/TW）（以下简称“第57号决议”）被视为一项重要里程碑，为国家科学技术、创新发展及数字化转型指明了突破方向，并提出了到2030年的具体目标和面向2045年的发展愿景。根据决议精神，科学技术、创新以及数字化转型被确立为现代化进程的“支柱”，为实现越南建设成为高收入发达国家的目标提供有力支撑。

第57号决议强调，发展科学技术、创新及数字化转型是“最重要的战略性突破”，在提升劳动生产率方面发挥关键作用，目标是通过全要素生产率（TFP）对国内生产总值（GDP）的贡献率达到至少55%。到2045年，越南力争成为区域内重要的数字工业中心之一，其数字竞争力跻身世界前列。

越共中央总书记、国家主席苏林指出，数字化转型已被正确认识其本质与作用，将其界定为“一种新的发展方式——数字发展方式”。据此，数字化转型并非单纯的技术项目或信息技术应用，而是一项全方位的变革进程，要求以系统性思维和坚实的理论基础为支撑，构建新的发展架构，使之与数字时代生产力与生产关系的演进相适应。

第57号决议（57-NQ/TW）于2024年12月22日颁布，正值全球加速迈入数字时代。科学技术在这一进程中发挥基础性、引领性作用，创新成为核心驱动力，数字化转型持续释放变革动能，深刻塑造未来社会发展格局。越共十三大文件和《2021—2030年经济社会发展战略》进一步明确，科学技术、创新和数字化转型是推动越南发展的三大支柱。

围绕第57号决议的内涵与“时机契合点”，越南环境经济学会科学委员会主任、 《环境经济》杂志编委会专职委员黄春科教授、博士认为，该决议是在条件“成熟”的背景下出台的。

“ 在这样的背景下，第57号决议的出台正逢其时，具有重要的推动作用，将科研活动提升到新的高度，为国家发展作出更加切实的贡献，并不断改善人民生活质量 越南环境经济学会科学委员会主任、 《环境经济》杂志编委会专职委员黄春科教授、博士

越南科学与技术部副部长裴世维认为，第57号决议是一项具有“尖刀”性质的政策举措，着力破解体制机制中的瓶颈，释放全社会在科学技术、创新和数字化转型领域的潜在资源。

“ 对科学技术、创新及数字化转型的投入并非短期行为，而需要接受一定的滞后性和风险。这是思维方式上的重大转变。 越南科学与技术部副部长裴世维

他还强调，第57号决议不仅停留在宏观方向上，而是直面体制机制中的“关键堵点”，同时聚焦数据、人工智能（AI）、区块链、物联网（IoT）等新时代前沿领域，从而为以科学技术和创新为基础的发展模式奠定坚实基础。

十年转型：越南数字化发展的清晰路径