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数字化转型让历史更贴近年轻人

将数字化转型确定为将遗产带到社区，特别是年轻一代的关键“桥梁”，河静省积极应用现代科技于历史遗迹的保护与价值弘扬工作。这些努力在数字时代向年轻一代传播历史热爱、培育爱国情感方面作出了重要贡献。
年轻人在智能设备上只需“触控”一下，便能直观、生动地了解历史。图自越通社

遗产通过多媒体体验“活起来”

在已故总书记何辉集遗迹区，管理委员会已升级基础设施并对全部数据进行了数字化。游客只需用智能手机扫描二维码即可查询信息，无需等待讲解员。

15岁的阮碧翠说：“扫描二维码、观看资料视频和虚拟现实空间时，我仿佛亲眼目睹了历史里程碑。这种方式帮助我更清楚地了解了前辈们的牺牲。”

在技术应用规模上变化最显著的当属大文豪阮攸国家特别遗迹区。该遗迹区负责人陈氏荣表示，虚拟现实和增强现实技术的应用为保护工作开启了新篇章，有助于原样保存珍贵手稿，并为国际游客打破语言障碍。

陈富高中校长阮庭探表示：“学生们不再被动，而是在通过二维码查询信息时变得非常主动和感兴趣。历史知识因此变得更加具体、易于吸收。”

实现遗产可持续保护和发展的目标

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只需一步“触碰”操作，有关同禄三岔口遗迹区的所有信息便会呈现在屏幕上。图自越通社

在同禄三岔口遗迹区，管理委员会利用超过5.52亿越盾的社会化资金，部署了现代数字设备系统。游客可使用参观路线定位系统、二维码查询信息，并参与回答历史选择题。

同禄三岔口遗迹区管理委员会主任邓国宇表示，数字化转型不仅仅是改变行政管理方式，更是长期保护历史价值的关键解决方案，是让遗迹更贴近年轻人的最快捷径。

该遗迹区特别注重为学生和大学生群体打造专属的数字内容。再现10名女青年突击队员牺牲精神的资料视频经过精心制作，在社交媒体上广泛传播，帮助那些没有条件亲临现场的年轻人仍能感受到民族的历史豪情。

迄今，河静省已在香积寺、阮攸遗迹区、同禄三岔口等“红色地址”基本建成了同步的旅游数据系统。

河静省历史遗迹的数字化转型正带来双重效益：既提高了管理效能、可持续保护珍贵文物，又创造了旅游吸引力，特别是对年轻一代的吸引力，帮助过往的精神价值在数字化时代与未来同行。（完）

报道/越通社

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