越南新纪元
数字化转型与绿色转型：提升国家内生动力的引擎
在当前世界极化且动荡不安的形势下，数字化转型、绿色转型和创新是越南在新形势下提升内生动力、扩大发展空间、巩固国防安全格局的必由之路。
数字化转型与绿色转型不仅是经济模式
稳健的经济、公债处于安全线内和经济增长保持在合理区间将为快速且可持续增长并巩固国防安全奠定坚实基础。
因此，可持续发展经济既是纯粹的经济目标，又是未雨绸缪地保护祖国战略的一个组成部分。
科技、创新、数字化转型与绿色转型被视为实现越南到2045年成为高收入发达国家目标的新动力。
从经济角度来看，数字化转型和绿色转型有助于提高生产力、降低成本、更有效地利用资源、减少排放并提升增长质量。数字化和绿色转型革命还有助于构建经济安全屏障，减少对有限资源、能源和技术进口的依赖，并提高生产、流通和分配的自给自足能力。这也是能源安全屏障，有利于构建绿色能源体系，实现供应来源多样化，提高可再生能源比例，并使用清洁燃料，从而降低国家受地缘政治波动和能源冲突的影响。与此同时，网络安全和信息安全也发挥着重要作用。全面的数字化转型要求保护数字主权、数字数据和关键数字基础设施。
体制引领，企业与全民同心同行
为使绿色与数字的软推力转化为国家硬实力，关键在于尽早颁布卓越的优惠机制和政策，旨在鼓励对绿色技术和数字技术的投资，同时坚持行政改革，削减手续，营造透明、安全、低成本的营商环境。
在此进程中，企业、民众和军队等三大主体发挥着不可替代的作用。其中，企业是实施可再生能源、循环经济、智慧城市和高科技工业项目的直接力量。