数字化转型——河内新增长的基础

河内市委副书记阮文峰表示，河内市确定将落实越共中央政治局关于实现科技、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议视为全面革新治理方式、提升运行效能的重要举措，而新治理模式的核心正是数据与数字化转型。

在多年主要依靠城市空间扩展、基础设施投资和招商引资实现增长之后，河内正进入发展模式转型阶段，目标是构建以知识、技术和创新为基础的经济体。过去一年多的变化表明，首都河内正逐步从“应用技术”转向“数据治理”，为实现新阶段快速、可持续增长奠定基础。



从治理方式创新开启数字化转型



河内市委副书记阮文峰表示，河内市确定将落实越共中央政治局关于实现科技、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议视为全面革新治理方式、提升运行效能的重要举措，而新治理模式的核心正是数据与数字化转型。



一年来，数万名干部和公职人员接受了数字化转型、信息安全和人工智能培训；5400多个社区数字化转型小组持续在基层发挥作用。同时，河内力争到2026年为每位干部、公职人员配备一名AI助手，用于支持文件查询、报告汇总、档案审核、数据分析和政策建议等领域。

与此同时，河内还按照“先标准化、后数字化”的原则大力推进行政审批制度改革，对服务民众和企业的全过程进行重组，确保从受理、处理到质量监督的统一。



目前，河内已处理超过70万份不受户籍限制的档案，完成2000多项行政手续重构，数据复用率超过97%。iHanoi应用也成为政府与民众之间的官方互动渠道，拥有620多万账户和数亿次访问。这些成果表明，数字化转型正直接提升行政透明度、问责性和服务质量。



从数据到经济增长动力



河内正逐步建设多领域共享数据体系。全市已开发超过210万宗土地数据；发布93套开放数据；建立920多万份电子健康档案，覆盖近99%人口，并实现所有公立医院数据互联。在交通领域，河内正建设集中数据仓库，以支持实时调度与应急处理。



目前，河内正在建设一个以灵活机制运作的创新中心，发展涵盖研究、孵化、加速、资本对接和技术商业化的生态系统。政府发挥引导与订购作用，高校和科研机构提供知识支撑，企业与初创公司开发服务实际需求的解决方案。

与此同时，河内不断完善体制，为创新营造便利环境。全市出台了多项关于科技与数字化转型的专项决议，建设可控试验机制（sandbox）、风险投资基金、人才引进政策以及科技企业发展政策。



值得关注的是，河内提出到2030年数字经济占地区生产总值（GRDP）约40%的目标，并形成创新中心系统和科技企业孵化器。

在数字时代塑造竞争优势



初步成果表明，数字化转型不仅改变了国家治理方式，也正在重塑首都的增长模式。



各高科技园区和工业园区持续吸引大型科技项目。半导体、电子和高新技术等领域项目不断推进，政府、企业与高校之间的合作日益深化。仅2026年上半年，河内签署了23项关于科技与创新的合作备忘录等。



然而，要使数字化真正成为增长基础，须进一步完善创新生态系统，快速发展高素质人力资源，保障技术试验与商业化机制需更加高效运行，同时还需改变发展思维，以服务民众和企业的成效作为政策衡量标准。



阮文峰表示，河内下一步在于将科技、创新和数字化转型作为经济结构重组的核心动力，建设技术吸纳空间，实施“100天数字化加速计划”，其中数字经济与数字社会任务占据重要比重。



此外，数字化转型不仅提升治理效率，也为河内创造新的竞争优势。当数据成为资源、科技成为动力、创新成为发展方式时，河内正逐步从依赖传统要素的增长模式转向以知识为基础的增长模式。这也是河内实现建设成为国家领先、具有区域竞争力的创新与科技中心目标的重要基础，为河内地区乃至全国增长作出更大贡献。（完）