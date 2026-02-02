政治关系中的“战略对接”是老越合作关系的关键支柱

在越共中央总书记苏林率越南高级代表团应老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里邀请即将对老挝进行国事访问前夕，老挝人民革命党中央机关报《巴特寮报》网站刊文指出，政治关系中的“战略对接”是关键支柱，对双边合作关系发挥总体引领作用。

文章指出，在老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里同夫人率老挝高级代表团应越共中央总书记苏林和夫人的邀请，于1月26日至27日对越南进行国事访问期间，两国领导人一致同意推动经济、贸易和投资合作，力争将双边贸易额提升至100亿美元，持续提升教育培训与人力资源发展领域合作的质量和成效，研究采用更加灵活的培训模式，并加强对越老特殊关系的宣传。

在两位总书记的会谈中，苏林强调，越南高度重视并十分珍视通伦·西苏里在就任老挝党和国家最高领导人后选择越南作为首个出访国家。这充分体现了老挝党、国家以及通伦·西苏里个人对越南的特殊重视，生动诠释了越老关系的特殊性质。

在通伦·西苏里与越南其他高级领导人的会见中，双方一致确认，越老两国关系继续在多个领域实现全面、务实发展。就今后合作方向，双方继续明确将政治关系中的“战略对接”作为支柱，对双边合作关系发挥总体引领作用。

通伦·西苏里代表老挝党、国家和人民，祝贺越共十四大圆满成功，并祝贺苏林同志继续被任命为第十四届越共中央委员会总书记。通伦·西苏里还坚信，老越、越老两国之间伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系将不断向前发展，成为两国人民世代相传的无价财富。

文章最后指出，通伦·西苏里和夫人率老挝高级代表团对越南进行的此次国事访问，有助于提升双边关系水平，明确两国在新发展阶段开展全面、务实、符合实际合作的方向。（完）