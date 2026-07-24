政府总理黎明兴：关爱革命有功人员是一贯方针，彰显社会主义制度浓厚的人文关怀

值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，7月23日，越南内务部会同国防部、公安部和有关单位在国家会议中心举行2026年全国革命有功人员感恩大会，并正式启动“进一步关爱革命有功人员”运动。越南政府总理黎明兴出席会议并发表讲话。

值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，7月23日，越南内务部会同国防部、公安部和有关单位在国家会议中心举行2026年全国革命有功人员感恩大会，并正式启动“进一步关爱革命有功人员”运动。越南政府总理黎明兴出席会议并发表讲话。



优抚政策体系不断完善



越南内务部代理部长阮进海在会上作报告时表示，截至目前，全国革命有功人员超过920万人，其中包括120多万名烈士、65万多名伤残军人及享受同等待遇人员、13.2万多名越南英雄母亲，以及32万多名受化学毒剂影响的抗战参与者及其子女。



越南政府总理黎明兴在会上发表讲话。图自越通社

黎明兴强调，79年来，党和国家始终把关爱革命有功人员作为一贯方针和重要政治责任，也是越南民族“饮水思源”的优良传统，充分体现社会主义制度深厚的人文关怀。近年来，革命有功人员优抚政策体系不断完善，其物质和精神生活水平持续提高。



持续推进烈士遗骸搜寻和身份确认工作



黎明兴表示，越南实现国家统一50多年后，目前仍有约17.5万具烈士遗骸尚未找到，约23万座无名烈士墓。



黎明兴表示，全党、全国和全军正全力实施“500昼夜加快搜寻、迁葬和确认烈士遗骸身份专项行动”。截至目前，共搜寻归集1482具烈士遗骸和7座烈士集体墓，完成8462公顷雷区和爆炸物清除工作，基本完成未川县重点区域排雷任务和71491座无名烈士墓DNA样本采集。

面向2027年荣军与烈士节80周年，黎明兴正式启动“进一步关爱革命有功人员”运动，呼吁各级党委、政府、全国人民、企业、社会组织、海外侨胞及国际友人参与，共同营造尊崇英雄、关爱有功人员的良好社会氛围。

会上，党和国家领导人将多位革命烈士的珍贵遗物郑重移交给烈士家属。黎明兴还向在场的各位越南英雄母亲赠送慰问品，表达崇高敬意和深切感恩。党和国家领导人同时向革命有功人员亲属、革命老干部、老前辈及人民武装力量英雄代表赠送多份慰问品。



响应“进一步关爱革命有功人员”运动，越南多家企业和银行通过越南祖国阵线中央委员会捐赠数千亿越盾，为革命有功人员提供支持。（完）